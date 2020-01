Schlusslicht : Einfach verbieten!

Das neue Jahr startet mit den alten Themen. Tempolimit, die Hundertste, fällt den Sozen nichts Neues mehr ein? Bei allen pseudo-logischen Argumenten über vermeidbare Unfallopfer und Abgase, die angeblich dafür oder dawider sprechen: Wie schnell auf den unbegrenzten Autobahnen tatsächlich gefahren wird, weiß kein Mensch – es misst dort nämlich niemand. Letztlich ist das auch einerlei, denn mit Schäden lässt sich alles begründen, am Ende landet man zwangsläufig bei Tempo null – zu 100 Prozent abgas- und unfallfrei.

Mit einer anderen ollen Kamelle, die gerade aus dem Archiv hervorgekramt wurde, ist das geradeso. Die autofreie Innenstadt ist etwas Feines, wenn die Leute schon hohe Mieten zahlen, sollen sie auch Ruhe vor Lärm und Gestank haben. Doch wer sie sich nicht leisten kann, pendelt aus dem Umland zur Arbeit. Die Zahl der Einwohner verdoppelt sich dann, die öffentlichen Verkehrsmittel sind zu Stoßzeiten hoffnungslos überfüllt. Wenn die Einfahrt mit dem Auto verboten wird, wie kommt man dann hin?

Die Ballerei an Silvester entzweit, es gibt gute Gründe, sie zu verbieten: Brände wie der schreckliche im Affenhaus, Unfälle und Deppen, die mit Raketen auf Menschen schießen. Vom Dreck und Feinstaub gar nicht zu reden. Die Meinungen in der Redaktion sind geteilt. Den Verfasser dieses Textes nervt das Geknalle, er hält zwei Pferde und einen Hund; die Tiere in der Neujahrsnacht zu beruhigen ist reiner Stress. Von einem Verbot hält er trotzdem nichts, wenn auch nur zähneknirschend, weil die Verbieteritis in Mode ist, stets mit dem Argument, dass dies oder das Schaden verursacht und eigentlich nicht gebraucht wird. Merke: Wohlfeil ist, Verbote zu fordern – von Dingen, an denen man selbst kein Interesse hat.