Aktualisiert am

Microsoft Onedrive, hier in der Darstellung auf dem Mobilgerät, bietet eine Versionierung an. Bild: Mauritius Images

Dass man einen fertigen Text nach Rechnerabsturz samt Totalverlust des Geschriebenen noch mal komplett neu schreiben muss, ist ein Ärgernis, welches man so schnell nicht vergisst. In kreativen Berufen wie dem Journalismus ist dann oft „die Luft raus“. Nachdem man sich einmal gequält hat, mag man ein zweites Mal nicht mehr angehen.

Michael Spehr Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. Folgen Ich folge





Die gute Nachricht ist, dass ein solcher Totalverlust im Vergleich mit früheren Zeiten selten ist. Als man noch jeden einzelnen Sicherungsvorgang auf Diskette oder Festplatte manuell anstoßen musste, als die Schreibsoftware noch viel hakeliger und instabiler lief, stand technikbedingtes Nachsitzen öfter an. Es gab weder eine Cloud, in der man flink zwischendurch sicherte, noch eine permanent verfügbare Internetanbindung. Dazu gab es Tücken von Textprogrammen, die heute nicht mehr anzutreffen sind. So konnte es sein, dass die Dokumentenstruktur dahingehend beschädigt wurde, dass von heute auf morgen ein wochenlang bearbeiteter Text inklusive aller Sicherungskopien unrettbar verloren war.