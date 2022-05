Wir beschäftigen uns hier mit hochwertigen Fluggeräten für den privaten Einsatz. Sie sind teurer, bringen eine Kamera mit, haben umfangreiche Sensoren zur Erkennung von Hindernissen, fliegen länger, weiter und höher und werden mit einer Fernsteuerung oder dem Smartphone bedient. Das wichtigste Detail ist indes die elektronische Stabilisierung, die überhaupt erst möglich macht, dass sie ein Laie selbst bei starkem Wind in der Luft halten kann. Wird kein Flugkommando gegeben, hält sich die Drohne von selbst punktgenau an ihrer Position. So gelingt auf Anhieb, wofür der Hobby-Pilot eines Modellhubschraubers jahrelange Erfahrung benötigt und manchen Absturz seines Fluggeräts in Kauf nehmen muss.

Vorm Drohnenflug hingegen muss niemand Angst haben, aber es gibt einige Spielregeln. Die wesentlichen rechtlichen Rahmenbedingungen kann man in wenigen Sätzen zusammenfassen, und zwar verblüffend knapp und präzise: Die maximale Flughöhe beträgt 120 Meter, und in der Nähe von Flughäfen, Gefängnissen, Menschenansammlungen, Krankenhäusern und bewohnten Grundstücken darf man nicht fliegen. Von Autobahnen, Bundesstraßen und Bahnanlagen muss man mindestens 100 Meter Abstand halten. Ferner muss stets Sichtkontakt zur Drohne bestehen.