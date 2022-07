Microsoft Windows 11 : Fehlersuche in der Suche

Wie hieß er nur, irgendwo stand es doch? Der Name liegt auf der Zunge, aber allem Rätseln zum Trotz lässt einen das Gedächtnis im Stich. Sicher ist nur, dass er in einem Text stand, der sich auf dem Rechner befindet. Nun ist eine aufwendige Suche angesagt, vor allem wenn es sich um ein einzelnes Wort handelt und nicht um einen Dateinamen. Anstatt alle Dokumente händisch aufzurufen und zu prüfen, kann die Suchfunktion von Windows einspringen. Sie gibt es seit Jahr und Tag, und wir haben ihr Leistungsvermögen unter Windows 11 ausprobiert.

Michael Spehr, Redakteur im Ressort „Technik und Motor".





Wie man in Windows 11 richtig sucht, ist nämlich eine Kunst. Microsoft hat Suchmöglichkeiten an vielen Stellen seines Betriebssystems verstreut. Das Widget-Fenster, welches überwiegend Nachrichten und den Wetterbericht zeigt, hat eine Suchzeile am oberen Rand. Gibt man hier einen Suchbegriff ein, wird man jedoch mehrfach in die Irre geführt: Es handelt sich um eine Web-Suche, deren Ergebnisse nicht etwa im Standard-Browser angezeigt werden, sondern im Microsoft-Browser Edge. Zudem kommt die wenig brauchbare Mi­crosoft-Suchmaschine namens Bing zum Einsatz. An dieser Stelle zu suchen, kann man also vergessen. Am besten schaltet man die Widgets komplett ab, das geht mit einem Rechtsklick auf die Taskleiste und die Taskleisteneinstellungen.