Windows 10 : Microsoft macht neue Fenster auf

Kam früher alle paar Jahre ein neues Windows auf den Markt, feiert das aktuelle Windows 10 in diesem Sommer seinen fünften Geburtstag. Schon 2015 kündigte Microsoft an, man wolle in Zukunft keine neuen Versionen veröffentlichen, sondern sehe in Windows eine Dienstleistung. So kommen Neuerungen mit den großen Funktions-Updates, die unentgeltlich und für jeden Windows-Nutzer zur Verfügung gestellt werden. Wie aktuell das eigene System ist und was als Nächstes ansteht, zeigt die Versionsnummer, die sich aus dem Jahr und dem Monat des geplanten Veröffentlichungstermins zusammensetzt. Nicht immer wird dieser Termin jedoch auch eingehalten.

Welches Windows 10 man nutzt, lässt sich in den Einstellungen unter System und Info ablesen. Ist der Rechner auf dem aktuellen Stand, steht dort vermutlich eine 1903 oder 1909 für das Funktions-Update vom März oder September vergangenen Jahres, das indes deutlich später ausgeliefert wurde.

Jetzt kommt die Version 2004, und das ist keine Reise in die Vergangenheit, sondern die Auffrischung für den April. Es ist wieder einmal ein größeres Paket mit einem Volumen zwischen zwei und drei Gigabyte, das eine längere Installation erfordert. Zu den sofort sichtbaren Neuerungen gehört die Idee, die ungeliebte Sprachassistentin Cortana dahin gehend populärer zu machen, als sie nun eine Produktivitätsassistentin werden soll, die Kalendereinträge verwaltet oder Besprechungen organisiert.

Weiterhin kann man die Bandbreite für Downloads und Uploads beschränken, was sinnvoll an langsamen DSL-Anschlüssen ist. Auf Wunsch speichert das neue Windows den Stand geöffneter Programme vor dem Abmelden, dem Herunterfahren oder dem Neustart. Auf diese Weise kann man so weiterarbeiten, wie man den Rechner zuletzt verlassen hat.

Hinsichtlich des Datenschutzes verschlechtert Microsoft das neue Windows: Wer im Startmenü etwas sucht, schickt seine Eingabe damit gleich nach Amerika. Das konnte man bislang mit einigen Handgriffen beenden, nun funktioniert dies durch Änderung eines Registry-Wertes nicht mehr.

Jenseits der Pflege des in aller Welt erfolgreichsten Betriebssystems mit einem Marktanteil von 57 Prozent für Windows 10, gefolgt von 26 Prozent für das uralte Windows 7 und fast vier Prozent für Windows 8.1, plant Microsoft auch eine grundlegende Neuentwicklung. Windows 10 X ist weder der Nachfolger von Windows 10, noch ersetzt es das PC-Betriebssystem. Vielmehr soll Windows 10 X ein modulares System sein, das auf unterschiedlichen Geräteklassen läuft.

Ein erstes Gerät, ursprünglich noch für dieses Jahr angekündigt, ist das Surface Neo, das aus zwei 9-Zoll-Anzeigen besteht, die mit einem Scharnier verbunden sind. Leicht zusammengeklappt, sieht das Ganze wie ein Buch aus, beide Anzeigen lassen sich jedoch komplett drehen, so entsteht im 180-Grad-Winkel ein großes Display, an das sich zudem eine Tastatur magnetisch andocken lässt. Oder man legt das Surface Neo auf eines der beiden Displays, verwendet eine dort eingeblendete virtuelle Tastatur und hat dann eine Art Mini-Notebook.

Verschwindet nach einigen Sekunden automatisch

Mit Windows 10 X startet die „Composable Shell“, die für solche flexiblen Einsätze gerüstet sein soll. Wenn man ein Mobilgerät mit Windows 10 X an einen herkömmlichen Monitor anschließt, sollen modular und automatisch alle Komponenten nachgeladen werden, die erforderlich sind, um aus dem mobilen ein Desktop-Betriebssystem zu machen.