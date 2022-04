Maus und Tastatur funken neu : Bitte ein Bolt

Er hat uns mehr als zehn Jahre lang begleitet, viele Rechner überlebt sowie etliche Tastaturen und Mäuse. Nun haben wir ihn in den wohlverdienten Ruhestand geschickt und einen Nachfolger in Betrieb genommen. Die Rede ist von einem kleinen USB-A-Dongle, der jahrelang von einem Rechner zum anderen mitzog und der drahtlosen Anbindung von Maus und Tastatur diente. In der Apple-Welt nimmt man dafür Bluetooth. Mit einem Windows-Rechner ist eine stabile Anbindung solcher Peripherie jedoch im Dauereinsatz nicht zuverlässig zu gewährleisten.

Deshalb hatte Logitech ein eigenes kabelloses Datenübertragungsverfahren entwickelt, das 2009 mit der Unifying-Produktreihe debütierte. Die Idee bestand darin, im Bluetooth-Frequenzbereich zu funken. In den Rechner steckt man in einen freien USB-Anschluss den Unifying Receiver, an ihn lassen sich drahtlos bis zu sechs Eingabegeräte wie Mäuse, Tastaturen oder Touchpads ankoppeln. Das Eingabegerät lässt sich abkoppeln und mit einem anderen Unifying Receiver verbinden. Ein Gerät kann aber immer nur mit einem Receiver aktiv verbunden sein. Die Funkreichweite beträgt um die zehn Meter, und die Verbindung ist so robust, auch gegenüber Störungen, dass Unifying der alternativlose Standard in der Windows-Welt wurde.