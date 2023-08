Mal mit, mal ohne, heute „hü“, morgen „hott“: Samsung hat den Dreh raus, wie man seine Kunden verwirrt. Es geht um die Lünette der hauseigenen smarten Uhren. Der äußere Ring, welcher das Uhrenglas umrandet, war bei der Galaxy Watch 4 in der Modellvariante Classic drehbar und diente der Menüsteuerung. Die im vergangenen Jahr vorgestellte Version 5 musste auf dieses schöne Detail verzichten, und nun ist die drehbare Lünette mit der Galaxy Watch 6 Classic wieder da. Wir haben sie vermisst.

Michael Spehr Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. Folgen Ich folge





Die neuen Samsung-Uhren kommen in zwei Modellvarianten und zwei Größen: als Watch 6 im Aluminiumgehäuse mit 40 und 44 Millimetern in der Höhe und als Watch 6 Classic im Edelstahlgehäuse mit 43 und 47 Millimetern. Beide gibt es in einer jeweils teureren Variante mit Mobilfunk, der noch auf 5 G verzichten muss. Die Preise liegen zwischen 320 und 500 Euro. Samsung endet also preislich dort, wo Apple gerade mal loslegt. Die kleinste Apple Watch Series 8 mit Aluminiumgehäuse kostet 500 Euro, wer Edelstahl und Mobilfunk will, zahlt bis zu 900 Euro.