Faktencheck : So behalten Sie den Durchblick beim Fernseherkauf

Die Autoren von Weihnachtswunschzetteln ha­ben in diesen Tagen wieder Hochsaison. Das gilt nicht nur für die Nachwuchskräfte in der Familie, sondern durchaus auch für gereifte Haushaltsvorstände, denen im Vorfeld der Feiertage gern Stichworte für größere Investitionen einfallen. Zum Beispiel für einen neuen Fernseher. Was soll es denn alles können, das Wunschgerät für den künftigen Spaß im Wohnzimmer? Auf jeden Fall soll es deutlich größer sein als der Apparat, der bisher an gleicher Stelle seinen Dienst verrichtete.

Schon hier aber mahnen wir zu Umsicht: Was vor den flimmernden Bildschirmwänden in den TV-Abteilungen der Mediensupermärkte noch recht überschaubar aussieht, könnte zu Hause allzu mächtig erscheinen. Deshalb empfehlen wir planende Vorbereitung mit einem Metermaß und einem Taschenrechner, vielleicht sogar mit einem Karton zum Ausschneiden eines TV-Dummies. Die Hersteller geben die Diagonalmaße gern in Zoll an; 48, 55 und 65 Zoll sind gängige Wohnzimmergrößen. Ein Zoll ist 2,54 Zentimeter lang. Ein 55-Zöller hat also das Diagonalmaß 140 Zentimeter.