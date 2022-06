Vorsicht vor VPN : Mehr Schein als Schutz

Surfen Sie nackt im Internet? Kann jeder Ihre Aktivitäten auf allen Websites sehen? Sind Ihre Daten überall frei verfügbar, und liegt Ihr digitaler Haustürschlüssel unter der Fußmatte? Diese rhetorischen Fragen stellt der Werbespot eines namhaften VPN-Anbieters, die Ansagen sind typisch für die gesamte Branche. Man gerät ins Grübeln. Braucht man ein solches „Virtual Private Network“ auch für zu Hause? Ein virtuelles privates Netzwerk ist auf fast jedem Firmen-Notebook eingerichtet, damit man von unterwegs sicher an die Daten im Büro kommt. Wenn nahezu alle großen Unternehmen fürs mobile Arbeiten auf ein VPN setzen, dann muss die Technik in Zeiten zunehmender Ausspähung gewiss doch auch für den privaten Einsatz empfehlenswert sein, mag mancher denken.

Michael Spehr Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. Folgen Ich folge





Doch so einfach ist das nicht. Ein VPN errichtet einen verschlüsselten Tunnel zwischen Netzwerken. Ruft man mit seinen eigenen Geräten (Client) eine Website (Server) auf, erfährt der Server die eigene IP-Adresse. Durch sie ist man nachverfolgbar. Hat man hingegen ein VPN, gibt das VPN seine IP-Adresse an den Server weiter. Dieser beantwortet die Anfrage und schickt sie zunächst an den VPN-Anbieter, und der wiederum schickt die Daten an den Anfrager. So ist das VPN quasi eine Zwischenstation zwischen den eigenen Geräten und den Zielen, die man im Internet ansteuert.