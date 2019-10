Fifa 20 : Mit Zielscheibe ins Tor

Fifa 20 flankt auch in der neuen Saison wieder frische Pässe auf die Spielekonsole. In der Standardversion, Champions-Variante oder im Ultimate-Paket. Lohnt sich der Kauf?

Die jungen Hartplatzhelden setzen ihr Spiel heutzutage zu Hause fort, wozu eine Spielekonsole und das Videospiel Fifa gehören. Sich dagegen sperrende Eltern geben alsbald auf, und ehrlich gesagt ist das von EA-Sports jedes Jahr aufs Neue aufgelegte Spiel ja echt cool. Dass der Nachwuchs rasch die Spieler aller europäischen Ligen besser kennt als die Matheaufgaben, gehört zu den Herausforderungen der Erziehung. Ordentlich balanciert, ist auch das jetzt erhältliche Fifa 20 wieder ein Muss, wobei die Standardversion für 70 Euro wohl ausreicht. Es gibt noch die Champions-Variante für 90 Euro und das Ultimate-Paket für 100 Euro.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. F.A.Z.

Zurück ist der Straßenfußballer-Modus, den frühe Fans unter der Bezeichnung Fifa Streets schätzen. Er heißt jetzt Volta, doch die Freude ist von kurzer Dauer, weil die Figuren nur noch Standard-Dribblings auf den Asphalt legen und keine Pirouetten mehr drehen. Auch die neue Funktion „Platzhirsch“ fällt wegen rasch einsetzender Langeweile durch.

Das Spiel an sich indes begeistert abermals. Es offeriert dieselbe Grafik wie im Vorjahr, Elfmeter und Freistöße sind nun aber effektiver zu verwandeln. Eine kleine Zielscheibe vereinfacht den Treffer. Die vom Computer gespielte Intelligenz ist schwächer in der Verteidigung. Schüsse aus der Drehung oder Volleys finden seltener den Weg ins Tor. Das macht das Spiel realistischer. Auf halbem Wege stehengeblieben sind die Entwickler in Fragen der Gleichberechtigung. Karriere können Frauen als Trainerin machen, nicht jedoch in ihrer Mannschaft.

Mehr zum Thema 1/

Dafür ist der Videospieler jetzt in Pressekonferenzen dabei, dort getroffene Aussagen beeinflussen die Einstellung der Spieler. Nach wie vor die meiste Freude bereitet der Modus „Ultimate Team“, selbst wenn man auf personelle Verstärkung mit echtem Geld verzichtet. Bliebe für die nächste Saison ein Defizit, und das geht gar nicht: Die Torhymne von Eintracht Frankfurt fehlt noch immer.