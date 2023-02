In die Röhre geschaut: Wer mehr Details mit einem 8K-Fernsehgerät sehen will, wird in Europa vom 1. März an nicht mehr bedient. Bild: Saskia Stöhr

Wird es auf europäischen TV-Mattscheiben schon in zwei Wochen zappenduster? Manche Gerüchte legten diese Befürchtung nahe, doch die gute Nachricht vorweg: Auch nach dem 1. März dürfen wir mit unseren alten Geräten nach Herzenslust fernsehen und Videos gucken. Alle Fernseher allerdings, die neu in den Handel kommen, unterliegen vom 1. März an strengeren EU-Regeln zur Energieeffizienz. Das bedeutet: Für einige neue Modelle wird es eng, manche Gerätetypen dürfen gar nicht mehr in den Ländern der EU vertrieben werden.

Die neuen Festlegungen sind Teil der Europäischen Ökodesign-Verordnungen. Damit will die EU Nachhaltigkeit fördern und Anreize für die Entwicklung energiesparender Technik setzen. Aber verfolgt sie diese Ziele mit den richtigen Mitteln? Schon die Einführung neuer, strengerer Maßstäbe für das Energielabel im März 2021 ließ daran Zweifel aufkommen. Dieses Etikett klebt an allen neuen Elektrogeräten und soll mit bunten Balken signalisieren, wie energiehungrig Produkte der engeren Wahl sind: Grün steht für geringen Strombedarf, Schattierungen zwischen Gelb und Orange für mittlere Verbrauchswerte, ein tiefroter Balken für die schlechtesten.

Die Reform vor zwei Jahren war fällig, weil immer mehr Geräte, gerade auch Fernseher, im grünen Bereich der Bewertungsskala landeten. Sogar neue Kategorien, mit Pluszeichen markiert, mussten erfunden werden, um überhaupt noch eine Differenzierung zu ermöglichen. Nach der Label-Reform allerdings fanden sich so gut wie alle Fernsehgeräte in der schlechtesten Kategorie G wieder, visualisiert mit einem roten Balken. Damit verfehlte das neue Etikett seinen Zweck als einfache Vergleichshilfe bravourös. Wenigstens auf den zweiten Blick bietet das Label Anhaltspunkte für energiebewusste Kaufentscheidungen: Es gibt bei den Fernsehern in Ziffern an, wie viele Kilowattstunden das jeweilige Modell in 1000 Betriebsstunden verbraucht, und eine zweite Zahl nennt den entsprechenden Wert im kon­trastreicheren HDR-Betrieb.

Strengere Anforderungen an Energieeffizienz

Daran hat sich bis heute nichts geändert, und es ist auch nicht abzusehen, dass höhere Energieeffizienz demnächst für größere Bewegung auf der Bewertungsskala sorgen wird. Denn die veraltete EU-Prognose, wonach die Verbrauchswerte von TV-Geräten in jedem Jahr um 7,5 Prozent sinken, stützte sich auf Erfahrungen aus einer Zeit, in der die Hinterleuchtungen von LCD-Fernsehern nach und nach von Kaltkathoden-Röhren auf wesentlich sparsamere LED-Zellen wechselten – ein Evolutionsschritt, der tatsächlich größere Sprünge hin zu niedrigerem Stromverbrauch ermöglichte.

Seither haben sich anspruchsvolle Techniken für höhere Bildqualität etabliert: Alle Fernseher in wohnzimmertauglichen Größen zeigen die Bilder heute im 4K-Ras­ter, also mit der vierfachen Pixelzahl im Vergleich zur Full-HD-Auflösung. Und der erweiterte Kontrastumfang HDR verlangt nach höheren Spitzenhelligkeiten. Beides trieb den Stromverbrauch eher nach oben; Effizienzsteigerungen von Steuerelektronik und Displays konnten den Trend zwar zum Teil kompensieren, aber nicht wirklich umkehren.