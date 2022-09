Ulysses-Software : So entsteht ein Bestseller

Wenn es um lange Texte oder gar dicke Bücher geht, arbeiten die meisten Menschen verblüffend ineffizient. Sie verwenden nämlich Werkzeuge für die sequenzielle Texterstellung statt einer Datenbank für einzubindende Informationen, Quellen, Dokumente oder Verweise. Man sammelt also zum Beispiel Material, hat Fotos geschossen, PDF-Dateien aus Dokumenten erstellt und Internet-Links zusammengestellt.

Michael Spehr Redakteur im Ressort „Technik und Motor".





Beim Schreiben mit der Textverarbeitung muss dann alles vor dem geistigen Auge stehen, aber das tut es oft nicht. Nun beginnt die Suche nach Dateien und Links, die man an unterschiedlichen Orten auf dem Rechner abgelegt hatte. Wie viel Prozent der Verkehrsleistung erbringt das Auto in Deutschland, waren es 80 oder 83 Prozent? Wie wichtig ist dann die Luftfahrt, hat sie einen Anteil von 4 oder 6 Prozent? Wer es genau wissen will, muss immer wieder nachschlagen, was jedoch den Arbeits- und Schreibfluss unterbricht.