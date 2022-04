Überwachungskameras im Test : Den Eindringling im Blick

Der Alarm wird in der Frühe um 3.21 Uhr ausgelöst. Die Überwachungskamera an meinem Haus schaltet sich ein, sobald sich jemand gut zwei Meter auf meinem Grundstück befindet. Die Kamera unterscheidet zwischen Personen, Tieren, Fahrzeugen und allgemeinen Bewegungen. Ist es eine Person, kommt nachts automatisch der Scheinwerfer der Kamera dazu, und es beginnt die Videoaufnahme. Das Video landet sowohl auf einer Speicherkarte im Zentrum der Alarmanlage wie auch in der Cloud des Herstellers. Zudem wird im Haus das Schlafzimmerlicht eingeschaltet.

Michael Spehr Redakteur im Ressort „Technik und Motor".





Ich bin sofort wach, schaue nach draußen und anschließend am Handy auf das Video. In dem Moment, wo das Scheinwerferlicht die Hauseinfahrt illuminiert, dreht sich der Eindringling um und verlässt zügig das Grundstück. Er sieht nicht wie ein professioneller Einbrecher aus, eher wie jemand, der sich mal umschaut, ob Wertvolles rund um Haus und Hof einfach greifbar ist. Hier hat also allein das Einschalten des Lichts gewirkt. Ob der Eindringling wusste, dass eine aufwendig programmierte Überwachungskamera im Einsatz war, bleibt offen. Aber das Beispiel zeigt, was moderne Kameras können.