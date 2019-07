Wer sich jetzt während der Urlaubszeit auf seine Ferienwohnung oder die privat angemietete Airbnb-Unterkunft freut, sollte nicht nur das eigene technische Equipment für die schönsten Wochen des Jahres prüfen, sondern auch das in der Gastwohnung oder im Hotelzimmer. Wieder einmal häufen sich Geschichten, dass private Airbnb-Vermieter ihre Heime mit Überwachungskameras verwanzen. Es muss nicht einmal die Villa auf Ibiza sein, in der sich unlängst ein Politiker dank Alkohol und lockerer Urlaubsatmosphäre um Kopf und Kragen redete. Max Vest mietete ein Apartment in Miami, und als er sich abends schlafen legte, entdeckte er zwei schwarze Kästchen mit Sicht aufs Bett. Es waren Kameras, die sich zudem durch ein LED-Licht verrieten. Vest suchte die Polizei in Miami auf, erhob Klage gegen Airbnb und erzählte seine Geschichte der Internetseite „The Atlantic“.

Der Wohnungsvermittler Airbnb untersagt die Überwachung im Innern von Wohnungen und Häusern mit Ausnahme von Wohnzimmern und Gemeinschaftsräumen. Gastgeber müssen Mietern die Existenz von Kameras und deren Standort mitteilen. Doch die Geschichten sind Legion, dass Gäste in ihren Apartments versteckte Technik entdecken. Airbnb reagiert meist nur zögerlich auf Beschwerden. Da das Unternehmen nicht Vermieter, sondern nur Vermittler ist, kann es die heimliche Überwachung nicht verhindern, sondern nur nachträglich sanktionieren.