TV-Stick von Waipu im Test : Reine Knopfsache

Die meisten Menschen empfangen lineares Fernsehen über Kabel oder Satellit. Im Vergleich dazu nutzen nur wenige DVB-T2, also die Übertragung digitaler Signale mit der Antenne. Was immer beliebter wird, ist der Empfang über das Internet. Dazu braucht man ein Fernsehgerät, das mit dem Internet verbunden ist, und eine App, welche Sender wie ARD, ZDF, ProSieben und so weiter bereitstellt. Von diesen Angeboten, lineares Fernsehen über das Internet zu schauen, gibt es mehrere. Zattoo, Joyn oder Waipu sind ihre Namen. Um so eine App vernünftig benutzen zu können, muss man ein Abo abschließen. Wir haben vor zwei Jahren den Kabelanschluss gekündigt und haben uns für Waipu als App fürs lineare Fernsehen entschieden.

Solche Apps sind auf vielen Fernsehern schon installiert. Denn in der Regel haben moderne Geräte ein Betriebssystem, das auch für die Onlinenutzung ausgerichtet ist, damit Zuschauer mit wenigen Klicks Apps aufrufen können, die etwa zu den Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender führen. Deshalb überrascht zunächst, dass Waipu seit Kurzem einen „4K-Streaming-Stick“ bewirbt und verkauft. Momentan bietet ihn das Unternehmen in Kombination mit dem „Perfect-Plus-Paket“ an, das monatlich 13 Euro kostet. Nach einem Jahr erhöht sich dieses auf 16 Euro, sodass dann der Stick pro Monat drei Euro zusätzlich kostet. „Später“, so Waipu, könne man den Stick auch einzeln für 60 Euro kaufen.

Von solchen Kistchen, die über HDMI mit dem Fernsehgerät Kontakt aufnehmen und nur noch mit Strom versorgt werden müssen, gibt es einige. Amazon, Google, Apple oder die Telekom haben etwa solche Geräte im Angebot, die – bis auf Apple TV – so klein sind, dass sie hinter dem Fernseher verschwinden. Jedem Produkt liegt eine Fernbedienung bei. Um sie nutzen zu können, muss man sich mit einem Konto anmelden. Die Sticks haben unterschiedliche Betriebssysteme: Amazon hat Fire TV, Google kommt mit Android TV, Apple mit tv OS und die Telekom mit Magenta TV. Wer ein älteres Fernsehgerät besitzt, kann es mit einem Stick internettüchtig machen.

Braucht die Welt dann noch einen 4K-Streaming-Stick von Waipu? Die Welt vielleicht nicht, aber für Waipu-Abonnenten und solche, die es werden wollen, kann er attraktiv sein. Nachdem der Stick mit dem HDMI-Eingang des Fernsehers und dem Stromnetz verbunden wurde, erscheinen relativ rasch die Worte „Android TV“. Waipu hat auf seine Hardware also Googles Betriebssystem gepackt. Das wirkt sich bis auf die Fernbedienung aus. Auf dieser ist zentral ein Knopf mit bunten Punkten platziert. Damit lässt sich der Google Assistant aufrufen und einiges über Sprachsteuerung regeln. Noch dominanter sind die breiten Tasten am unteren Ende der Fernbedienung: Waiputhek, Netflix und Youtube. Des Weiteren finden sich dort Tasten mit den Buchstaben TV, Rec oder Prog.

Im Grunde kann die Waipu-Fernbedienung nicht mehr als die Fernbedienung des Fernsehgerätes, das in diesem Fall eines von Samsung ist. Sie ist nur effizienter, indem die für die Waipu-Anwendungen konfigurierten Tasten den Weg verkürzen, um im Menü zu einem bestimmen Punkt zu kommen. Da die Fernbedienung bei Bedarf die rudimentären Funktionen der Samsung-Fernbedienung wie Lautstärkeregelung oder An- und Ausschalten übernimmt, funktioniert sie übrigens geräteübergreifend. So lassen sich mit einmal Drücken die Programmübersicht aufrufen, die Aufnahmen auflisten oder das zeitversetzte Fernsehen starten. Die Fernbedienung wirkt etwas billig im Vergleich zu wertigen Helfern von Samsung oder Apple. Die Taste rund um den OK-Knopf könnte etwas hervorstehen, damit der haptische Unterschied zu den vier Tasten drum herum besser deutlich wird.

Neben der auf Waipu zugeschnittenen Fernbedienung gibt es noch zwei weitere Vorteile. Die Aktualisierung der Software liegt in den Händen von Waipu und kann direkt ausgespielt werden, die Nutzer sind also immer auf neuestem Stand. Bis die Apps auf den Fernsehgeräten und den anderen Sticks mit neuen Funktionen angepasst werden, kann mitunter einige Zeit vergehen. Und die Hardware mit dem Prozessor Amlogic 905Y4 ist vermutlich meistens schneller und leistungsfähiger als die Chips, die in den betagteren Fernsehgeräten für den smarten Bereich samt Internet zuständig sind.