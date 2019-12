All-in-One-Rechner im Test : Kann alles außer Flüstern

Es muss nicht immer iMac sein, wenn ein neuer Desktop-Rechner der Bauform „all in one“ gefragt ist, also alle Komponenten in einem Gehäuse verstaut sind. Apple bringt den gesamten PC im Monitor unter, aber der Preis ist heiß: Mindestens 2000 Euro werden aufgerufen, wenn die Anzeige das Maß von 27 Zoll hat, also für übersichtliches Arbeiten viel Fläche bietet. Zugegeben, der iMac bietet dann eine mehr als üppige Auflösung mit 5120 × 2880 Pixel. Das erklärt unter anderem den hohen Preis.

Aber es geht auch anders. Wir haben einige Zeit das Ideacentre A540 von Lenovo ausprobiert, das in einer kleinen Variante mit 24-Zoll-Bildschirm schon für 800 Euro erhältlich ist und mit dann 27 Zoll bei 1000 Euro startet. Wir hatten diese größere Variante im Einsatz, und die Bauform ist spannend. Denn im Unterschied zum iMac befindet sich der Rechner im Standfuß, die Verbindung zum Display übernimmt ein schickes Kupferrohr. Der Winkel der Anzeige lässt sich um wenige Grad drehen, eine Höhenverstellung sucht man indes vergeblich. Ärgerlich zudem: Ein klobiges Netzteil muss auch noch irgendwo verstaut werden, und sämtliche Anschlüsse sind nicht etwa im Fuß verbaut, sondern im Monitor, so dass die entsprechenden Kabel gut sichtbar sind.

Das Ideacentre kommt mit Tastatur und Maus, beide leider kabelgebunden und von so billiger Anmutung, dass man den zusätzlichen Kauf hochwertiger Eingabegeräte gleich mit einrechne. Zu den interessantesten Details des Ideacentre gehört die am oberen Bildschirmrand hochfahrbare Kamera, die zusätzlich mit Infrarot arbeitet, um eine biometrische Identifizierung für die Windows-Anmeldung vorzunehmen. Da man die Kamera einschieben kann, ist auf diese ein physischer Schutz vor Ausspähung gegeben. Sodann ist die Oberseite des Standfußes gleichzeitig eine induktive Ladeschale fürs Handy.

Monitor mit hoher Farbtreue

Unser Gerät war mit einem Core-i5-Prozessor der neunten Generation ausgestattet, der 9400T. Auf eine eigene Grafikkarte muss man verzichten, vielmehr kommt die UHD Graphics 630 als integrierte Grafikeinheit zum Einsatz. Mit 16 Gigabyte RAM und einer 1-Terabyte-SSD kostete das Testgerät 1200 Euro. Am Rechentempo gibt es bei dieser Ausstattung nichts auszusetzen, indes stören etliche Kleinigkeiten: So ist Windows 10 nur in der Home-Version aufgespielt, und das sofort zu deinstallierende McAfee-Paket erlaubte dies zunächst nicht mit den Bordmitteln von Windows. Was beim Ideacentre am besten gefällt, ist die Qualität des sehr gleichmäßig ausgeleuchteten Monitors, seine hohe Farbtreue und gute Schärfe. An den Seiten bleiben die Trauerränder klein, die Auflösung liegt bei 2560 × 1440 Pixel. Die Anzeige unseres Gerätes war nicht berührungsempfindlich, es gibt indes auch eine solche Modellvariante.

Dank HDMI-Eingang lässt sich der Ideacentre als nackter Bildschirm nutzen, etwa für eine Spielekonsole oder den Bluray-Spieler. An der Rückseite des Monitors findet man neben dem HDMI-Eingang einen HDMI-Ausgang, Ethernet, zwei herkömmliche USB-Anschlüsse sowie einen USB Typ C, leider ohne Thunderbolt. Seitlich liegen ein Kartenleser, zwei weitere USB-Anschlüsse sowie eine Klinkenbuchse für Kopfhörer und Mikrofon. Wer ob des großen Standfußes auf effiziente Lüfter und leise Luftumwälzung hofft, wird leider enttäuscht. Das Ideacentre ist permanent leise hörbar, und bei rechenintensiven Aufgaben wird der Rechner laut.