Das WLAN ist das Sorgenkind im digital vernetzten Haushalt. Wenn der Filmgenuss am Abend mit Streaming von Amazon immer wieder ruckelt, die Mediathek des ZDF nicht lädt oder der Rechner gefühlte Ewigkeiten zum Aufbau von Internetseiten braucht, ist meist eine schlechte Funkversorgung die Schuldige. Ein ganzes Haus abzudecken, das hört sich nicht nach Hexerei an. Aber die verfügbaren Frequenzen sind vor allem in der Stadt engmaschig besetzt. Wer sich mit dem heimischen Netz verbinden will, stößt im WLAN-Menü auf Dutzende Router der gesamten Nachbarschaft.

Nicht nur, dass sich alle um dieselben Plätze drängeln. Auch die WLAN-Technik verlangt eine gewisse Aufmerksamkeit, weil man aus Gründen der Physik nicht alles haben kann: je höher die Frequenz, desto geringer die räumliche Ausbreitung der Funksignale. Wie schnell eine WLAN-Datenübertragung ist, hängt von der Zahl der unterstützten Datenströme und der Kanalbreite ab.