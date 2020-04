Videotelefonie : Hallo Oma, wie geht es Dir?

Statt der Begegnung mit Kindern und Enkeln, mit Nachbarn und Freunden bestimmen nun Einsamkeit und Abschottung den Alltag. Die Frau ist 90 Jahre alt, verwitwet und lebt allein in ihrem großen Haus. Sie kann das Fernsehgerät und die Waschmaschine bedienen, aber das wichtige technische Produkt des Alltagslebens ist das Schnurlostelefon. Der Reihe nach werden täglich Kinder und Enkelkinder angerufen, die gegebenenfalls auf dem Anrufbeantworter hinterlassenen Nachrichten sind präzise und überschreiten nie die 60 Sekunden Aufnahmezeit. Das Telefon wird mitgenommen auf dem Weg in die Waschküche wie auch ins Schlafzimmer. Die Dame hat nie in ihrem Leben einen Computer bedient oder ein Handy, sie hat keine E-Mail-Adresse und erst recht kein Whatsapp. Sie schreibt lieber Briefe, in einer Handschrift, die gestochen scharf und gleichmäßig ist. An der Präzision und Klarheit ihres Schriftbilds hat sich nichts geändert.

In Zeiten von Corona und Distanz vermisst nicht nur diese Frau den persönlichen Kontakt. Ältere sind durch das Virus besonders gefährdet. Kinder und Enkel sollten ihre Besuche einschränken, und ehrenamtliche Betreuer älterer Menschen, etwa der Besuchsdienst der Malteser, stellen die persönlichen Besuche ein und rufen stattdessen regelmäßig an. Auch die Queen greift jetzt wieder öfter zum schnurgebundenen Telefon, das Foto rechts ließ sie auf ihrem offiziellen Instagram-Account „The Royal Family“ veröffentlichen.

Wer seine Liebsten nicht nur hören, sondern auch gern sehen möchte, kommt um etwas mehr Technik nicht herum. Mit etwas Glück befindet sich im Haushalt ein mittelaltes Fernsehgerät. Nicht zu alt, nicht zu jung, in jedem Fall vor 2016 erworben. In jenem Jahr hat nämlich Microsoft die Unterstützung seiner Videokonferenz-Software Skype eingestellt. Bis dahin gab es etliche Fernsehgeräte mit eingebauter Kamera, die Videoplaudereien im Wohnzimmer erlaubten. Viele Leute kauften ihr TV-Gerät aus genau diesem Grund, um den Eltern eine einfache und zuverlässige Videokommunikation anzubieten. Die Proteste gegen Microsoft waren zahlreich, blieben aber erfolglos.

In der Apple-Welt nehme man Facetime

Wer heute Änliches sucht, werfe einen Blick auf die TV Cam HD für Skype von Logitec, die 230 Euro kostet, oben auf das Fernsehgerät gesteckt wird, aber schon betagt ist und mit einer Videoauflösung von 720p ein eher bescheidenes Bild bringt. Ein ähnliches Produkt von Philips mit der schlichten Bezeichnung PTA 317 ist als Restposten für weniger als 100 Euro im Handel und funktioniert nur mit ausgewählten Philips-TV-Empfängern.

Eine weitere, besonders einfache Möglichkeit des Videochats ist ein Tablet. Umgang und Bedienung sind nicht besonders anspruchsvoll, und wenn alle in der Familie in einem Ökosystem unterwegs sind, ist nicht einmal zusätzliche Software erforderlich: In der Apple-Welt nehme man Facetime, das sich sowohl zur Sprach- wie auch zur Videotelefonie bestens eignet. Facetime verwendet die sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, selbst Apple als Dienstanbieter kann also nicht mithören oder mitsehen. Es werden keine Daten an Dritte übertragen, und bis zu 32 Personen können sich gleichzeitig in einer Videokonferenz tummeln. Dass bei anderen populären Videodiensten der Datenschutz zu einem Problem werden kann, zeigte sich in den vergangenen Wochen an der beliebten App Zoom. Bis zur Aufdeckung des Skandals durch Medienberichte Ende März gab die Software detaillierte Informationen der Nutzer an Facebook weiter, auch wenn die Videoplauderer dort gar keinen Account haben.