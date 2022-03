Samsung Tab S8 Ultra im Test : Groß, größer, Ultra

Verkäufer von Tablets und Autos haben ähnliche Strategien. Sobald Kunden mit der Standardversion liebäugeln, folgt die Nachfrage, ob es nicht mehr Ausstattung und Zubehör sein dürfe. So startet das neue Tab S8 Ultra von Samsung mit einem Preis von 1150 Euro. Bis zum Anschlag mit 512 Gigabyte internem Speicher und 16 GB Arbeitsspeicher sowie 5G-Mobilfunkmodul aufgerüstet und mit dem Book-Cover-Keyboard ausgestattet, werden fast 2000 Euro fällig. Die Ausstattung eines Tablets verändert sein Wesen, es wandelt sich zum Notebook. Hersteller bilden ihre Tablets mit Tastatur und Ständer so ab, dass sie von einem Laptop optisch kaum zu unterscheiden sind. So macht das Samsung auch mit dem Tab S8 Ultra. Dann lässt sich das Tablet auf den Tisch stellen, der Bildschirm in die Schräge bringen, auf einer vollwertigen Tastatur schreiben und der Cursor auf einem Touchpad führen. Wird es zugeklappt, schützen Ständer und Tastatur den Bildschirm während des Transports. Der S Pen, also Samsungs Stift für die Bildschirmeingabe, mit dem geschrieben, gemalt und geklickt werden kann, liegt übrigens in der Standardversion dabei.

Marco Dettweiler Redakteur in der Wirtschaft.





Seit Tablets mit dem ganzen Zubehör zu Zwitterwesen mutieren, tun wir uns schwer mit der Entscheidung, sie mit oder ohne Tastatur, Ständer und so weiter zu benutzen. Haptisch und ästhetisch spricht alles für das bloße Tablet. Da Samsung hektisch seine Testgeräte unter Journalisten verteilt hat, ohne das entsprechende Zubehör mitliefern zu können, nutzten wir die Gelegenheit und trugen das Tab S8 Ultra nackt und nur mit dem S Pen ausgestattet durch die Gegend. Für den Transport zur Arbeit und zurück diente die Verpackung als Schutz. Denn das riesige 14,6 Zoll große Super-Amoled-Display mit einer Auflösung von 2960 × 1848 Pixeln (240 ppi) sollte bloß keinen Kratzer abbekommen.