Tablet Remarkable 2 im Test : Wie mit Stift und Papier

Ganz leise hört man das Kratzen des Stifts während des Schreibens. Feine Mechanik kommt zum Einsatz, nichts lenkt ab, man konzentriert sich auf den Text. Auch wenn ein Beobachter auf den ersten Blick glauben könnte, dass wir auf Papier schreiben, ist dennoch Elektronik im Einsatz. Dieses Tablet ist anders, es basiert auf einem E-Ink-Display, wie man es von den E-Book-Readern kennt. Es ist ein Flachrechner mit Stiftbedienung und Handschrifterkennung. Gedacht für Menschen mit Bezug zum Papier, die störungsfrei arbeiten oder mit dem Stift ihren künstlerischen Ambitionen nachgehen wollen.

Der Remarkable in der Version 2 des gleichnamigen Herstellers aus Oslo beerbt seinen zwei Jahre alten Vorgänger und macht nun vieles besser. Das Tablet misst 18,8 mal 24,6 Zentimeter, hat also die Fläche eines typischen 10-Zoll-Geräts, ist aber mit 4,7 Millimetern das wohl dünnste Tablet der Welt. Das Gehäuse aus Aluminium wirkt robuster als jenes des Vorgängers und fällt mit 400 Gramm etwas schwerer aus. Die Bildschirmauflösung von 1872 mal 1404 Pixel wurde beibehalten. Alle Seiten bauen sich jetzt viel flotter auf als mit dem alten Gerät, der Prozessor ist schneller geworden, und der Arbeitsspeicher wurde auf ein Gigabyte verdoppelt. Wie gehabt ist die Darstellung monochrom und nicht beleuchtbar. Vergleicht man die Güte der Anzeige mit einem Amazon Kindle Oasis, ist die Darstellung des Kindle schärfer, kontrastreicher, beleuchtbar. Indes ist der Kindle nur ein Lesegerät. Hier aber hat man alles in einem.

Beginnen wir mit dem Zeichnen und Schreiben, dazu benötigt man einen Stift. Einer liegt unentgeltlich dem 400-Euro-Gerät bei, ein Plus genannter Marker für zusätzlich 40 Euro hat am oberen Rand ein elektronisches Radiergummi eingebaut. Malen, Schreiben und Zeichnen kann man mit sieben verschiedenen Stiften, die per Software emuliert werden, vom Kugelschreiber bis hin zum Pinsel. Drei Strichstärken und die Farben Schwarz, Weiß und Grau sind wählbar, und es werden nun doppelt so viele Druckstufen wie beim Vorgängermodell unterschieden, nämlich 4096. Auch die Ansprechzeit des Displays hat der Hersteller verbessert. Die Latenz liegt nun bei 21 statt 40 Millisekunden. Wie gut man mit dem Remarkable 2 zeichnen kann, können wir mangels Talent nicht beurteilen. Aber das Schreiben auf ihm hinterlässt einen hervorragenden Eindruck. Man schreibt wie auf Papier, eine faszinierende Erfahrung.

Zum Schreiben und Malen lassen sich Vorlagen verwenden, darunter auch für den Notensatz, und für eigene Dokumente sind acht Gigabyte Speicher eingebaut, das soll für 100.000 Seiten reichen. Selbsterstelltes lässt sich mit Kabel oder dem eingebauten W-Lan-Modul oder per E-Mail synchronisieren, man benötigt dazu ein Remarkable-Konto. Eine der wichtigsten Neuerungen ist die eingebaute Handschrifterkennung. Sie arbeitet nur in jeweils einer Sprache, auch in Deutsch, und liefert je nach Schrift gute Ergebnisse. Unabhängig davon ist auch der E-Mail-Versand eines Notizbuchs (in den Formaten PDF, PNG oder SVG) ein Pluspunkt. Am Ende einer Besprechung hat jeder sofort das Protokoll in der Post.

Wer viel mit Texten, Formularen oder Checklisten arbeitet, bekommt hier ein wunderschönes Gerät in die Hand, das viel Produktivität ohne Ablenkung bietet. Und nebenbei taugt es auch als Lesegerät für elektronische Bücher im Epub-Format. Man blättert jetzt endlich mit Fingerbewegungen, vermisst indes die Option, mit Zweifingergesten den Zoom einzustellen. Hier hakt es bisweilen. Indes kann man mit dem Stift markieren, anstreichen oder unterstreichen, dergleichen klappt mit einem E-Book-Reader nicht so einfach. Bücher mit digitaler Rechteminderung (DRM) der großen Online-Buchhandelsketten kann man nicht auf den Remarkable 2 kopieren. Und, wie gesagt, es fehlt die Hintergrundbeleuchtung, um bei wenig Licht zu lesen. Neu und gut: Mit einer Erweiterung für den Web-Browser Chrome von Google lassen sich Texte direkt aufs Gerät schicken, aber mit dem Remarkable im Netz stöbern funktioniert nicht.

Mehr zum Thema 1/

Wer eigene Inhalte wie etwa PDF-Dokumente auf dem Gerät bearbeiten will, muss über das Remarkable-Konto synchronisieren, also in der Cloud speichern und per W-Lan abrufen. Das erledigen Apps für den Rechner und das Smartphone, allerdings geht alles stets über Remarkable. Man kann zwar andere Cloud-Dienste wie etwa Microsoft Onedrive anbinden, muss aber von dort erst zu Remarkable kopieren, bevor man auf dem Gerät lesen oder bearbeiten kann.

Ein direkter Zugriff auf Drittanbieterdienste fehlt also, was auch beim Hochladen bearbeiteter Dokumente einen unschönen Zwischenschritt erfordert. Wer mit wenigen Texten intensiv arbeitet, wird sich daran nicht stören. Geht es indes darum, sehr viele Dokumente schnell hintereinander zu lesen und zu annotieren, ist das Ganze umständlich.

Die Bedienung des neuen Remarkable ist überaus einfach und beschränkt sich auf das Antippen von Schaltflächen, die am Bildschirmrand eingeblendet werden. Der Akku wird mit der USB-Typ-C-Schnittstelle befüllt und hält im Unterschied zum Vorgängermodell gefühlte Ewigkeiten durch, fast zwei Wochen. Wer das alte und das neue Gerät vergleicht, sieht riesige Fortschritte. Dieses Tablet besetzt eine Nische zwischen E-Book-Reader und iPad, und das tut es verflixt gut. Neben dem Stift mit Radiergummi bietet der Hersteller auch elegante Lederhüllen in mehreren Farben an, so dass der Remarkable 2 als hochwertige Tablet-Alternative im Business-Segment durchaus Erfolg haben könnte.