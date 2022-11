Subwoofer im Vergleich : Kleine Brummer

Im großen Heimkino ist er unverzichtbar, und im Wohnzimmer brummt er gern mit, der Subwoofer, Spezialist für die ganz tiefen Töne. Schlanken Soundbars hilft er, die Tonleiter nach unten zu verlängern. Aber die Physik will es einfach so: Bässe brauchen Volumen, und so geraten sie oft zu korpulenten Kästen, die man am liebsten versteckt. Zwei Beispiele begründen jetzt eine Entwicklung zu kompakterer Bauweise: Sonos hat sein Sortiment um den „Sub Mini“ ergänzt, und Loewe wirbt mit seinem „Klang Sub 1“ für die Versöhnung von tonalem Tiefdruck und Wohnkultur.

Der neue Sonos soll eine Alternative zum etablierten, nur Sub genannten Subwoofer-Modell sein, gedacht für das Zusammenspiel mit zierlicheren Lautsprechern wie der Soundbar Beam 2 oder einem Stereo-Pärchen des kleinen Modells One. Der Sub Mini kostet um die 500 Euro und steckt in einem zylindrischen, schwarz oder weiß lackierten Gehäuse mit einem Durchmesser von 23 und einer Bauhöhe von 30 Zentimetern.