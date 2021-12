Apple Music Voice im Test : Musik auf Zuruf

Aktualisiert am

Wenn ein Produkt von Apple die Aufmerksamkeit auf sich zieht, weil es ziemlich günstig ist, wird man erst einmal stutzig. Aber das hier klingt attraktiv: „Apple Music Voice bietet Abonnenten Zugriff auf den Katalog des Dienstes mit 90 Millionen Songs, Zehntausenden Wiedergabelisten, personalisierten Mixen und Genre-Stationen sowie das preisgekrönte Apple Music Radio – alles über Siri für nur 4,99 Euro pro Monat.“ Fünf Euro für einen Musik-Streamingdienst ist nicht viel Geld. Spotify, Deezer oder Youtube Music kosten zehn Euro im Monat. Die Lieblinge der High-Ender, Tidal und Qobuz, verlangen für HiFi-Abos 20 Euro monatlich.

Doch es gibt noch Amazon. Für acht Euro bekommen Prime-Mitglieder das Unlimited-Abo mit 75 Millionen Liedern in CD-Qualität. Nur vier Euro kostet Music Unlimited Echo. Im günstigsten Angebot von Amazon ist jedoch nur das Repertoire unlimited, für die Musikwiedergabe gelten Einschränkungen. So kann man nur auf einem einzelnen Gerät der Echo-Reihe oder auf Fire TV Musik hören, zudem diese nur per Sprachbefehl steuern.