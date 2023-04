Aktualisiert am

Dragon-Spracherkennung von Nuance: Das Unternehmen gehört jetzt zu Microsoft. Was die neuen Apps leisten und wo ihre Grenzen sind, zeigt der Test.

Auf das Mikro kommt es an: Dragon setzt auf hohe Qualität. Bild: Fotomontage F.A.Z.

Software im Fokus des Fortschritts: Viele Unternehmen bieten jährlich ein großes Update für ihre Programme mit neuen Funktionen und mehr Leistung an. Jahr für Jahr hatten wir ein solches Ritual beim Spracherkennungsspezialisten Nuance miterlebt. Der Fortschritt raste geradezu, wir haben die Entwicklung der ursprünglich Dragon Naturally Speaking genannten Windows-Anwendung über Jahrzehnte mitverfolgt und jeden neuen Meilenstein genossen.

Michael Spehr Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. Folgen Ich folge





Mit den Updates wurde die Erkennung der gesprochenen Sprache besser, wenngleich der Umgang mit Dragon nie einfach war. 2016 stellten wir Dragon Professional in der Version 15 vor. Die Software kostete damals 400 Euro, und die Erkennungsgenauigkeit von Diktaten hatte der amerikanische Hersteller abermals hochgeschraubt. Wir kamen bei anspruchsvollen Texten auf 99 Prozent. Nur eines von 100 diktierten Worten wurde also falsch erkannt. Nuance schrieb abermals Erfolgsgeschichte und wurde zum Monopolisten in seinem Bereich.