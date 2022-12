Spracherkennung : Einfach gesagt

Ein abenteuerliches Unterfangen und großes Pflichtgefühl: Der Kollege ist im Urlaub, liegt am Badestrand und erhält telefonisch die Bitte aus der Zentrale, schnell einen Kommentar zu schreiben. Das Notebook ist nicht mit auf die Reise gegangen, und so wird nun am See besagter Kommentar getippt, mit beiden Daumen auf der iPhone-Tastatur in der E-Mail-App. Wenn es sein muss, geht es wohl auch auf diese Weise.

Michael Spehr Redakteur im Ressort „Technik und Motor".





Viel einfacher wäre indes der Einsatz der Spracherkennung gewesen, die sich mit dem jungen Betriebssystem iOS 16 in ganz neuer Form zeigt. Sie nimmt in der Apple-Welt eine Entwicklung, mit der wir nicht gerechnet haben. Jahrelang ließ sich das Thema Spracherkennung so zusammenfassen, dass man erst viel lernen und viel Aufwand mit komplizierter Software treiben muss, bevor sich der gewünschte Effekt einstellt: dass man mit Sprache seine Texte schneller und fehlerfreier erfasst als mit den Fingern auf der Tastatur. Das Ganze glich der Formel 1: Wer wirklich superschnell sein will, der ist ein Könner und hat sehr lange geübt. Da muss jeder Handgriff sitzen. Wenn wir auf die neue Spracherkennung des iPhones und iPads schauen, meinen wir nicht die hilfreiche Assistentin Siri, die einem den Wetterbericht vorspricht, sondern die Umwandlung von Gesprochenem in Text mithilfe des kleinen Mikrofonsymbols rechts unterhalb der virtuellen Bildschirmtastatur. Nach entsprechendem Fingertippen auf das Symbol kann man in so gut wie jeder App drauflosplappern, und es gibt einige Unterschiede zur bisherigen Version.