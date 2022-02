Sportuhren von Garmin : Fenix gesucht und Epix gefunden

Aktualisiert am

Garmin stellt seine neue Oberklasse vor. Die Fenix 7 in Dutzenden Varianten ist da. Es gibt einen Grund, sie zu verschmähen.

Nur noch zehn Kilometer, dann gibt es an der Anlegestelle das Frühstück der Ruderer auf der Terrasse des Restaurants „Fournaise“, und Herr Renoir wartet schon. Bild: Hersteller

Das hatten sich viele Spitzensportler schon bis ins kleinste Detail ausgemalt: Seit Langem warteten sie auf die neuen Oberklasse-Sportuhren von Garmin, die seit genau zehn Jahren mit der Produktbezeichnung Fenix auf dem Markt sind. Eine neue Fenix, das ist Weihnachten und Ostern für den kleinen Trupp der besonders ambitionierten Sportler. Jetzt ist sie da. Wir haben sie als Laie ausprobiert, sind mit ihr gelaufen und Rad gefahren, haben sie auf dem Crosstrainer und der Rudermaschine getestet.

Michael Spehr Redakteur im Ressort „Technik und Motor".





Die erste große Neuerung der Fenix 7 hatte der in Amerika und der Schweiz ansässige Hersteller schon vorab in seinen Internetforen diskutieren lassen und war damit auf einhellige Ablehnung gestoßen. Weil sich die Fenix seit jeher an Sportler richtet, die ihre Rundenzeiten oder Laufergebnisse auf die Zehntelsekunde exakt wissen wollen, hat sie fünf seitlich angebrachte Tasten für präzises Starten und Stoppen von Aktivitäten. Auch mit nassen oder behandschuhten Fingern.