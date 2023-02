Sportuhren und Fitness-Tracker : Die Vermessung der Gesundheit

Aktualisiert am

Wenn zum Beginn des Frühjahrs wieder mehr Aktivitäten draußen in der Natur anstehen, setzt mancher auf einen Fitness-Tracker oder eine Sportuhr, um sich selbst zu motivieren und aus kleinen Fortschritten einen nachhaltigen Trend zu machen. Sieht man Tag für Tag, dass die Zahl der Schritte oder der Trainingseinheiten wächst und gleichzeitig das Gewicht schwindet, kann das eine schöne Bestätigung sein.

Michael Spehr Redakteur im Ressort „Technik und Motor".





In den Anfangszeiten maßen Fitness-Tracker und Sportuhren nur wenige Metriken. Moderne Geräte bieten heute eine Fülle von Daten in geradezu erschlagender Breite. Selbst ein 100-Euro-Gerät erfasst ein so buntes Potpourri unterschiedlicher Körperdaten, dass man einen Weg ins Dickicht schlagen muss. Welche Werte sind wirklich wichtig, worauf sollte man achten?