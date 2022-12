Sennheiser Ambeo Plus im Test : Ambeotionierte Klangwelten

Seit Jahren reift die gleiche Erkenntnis: Selbst die größten und besten Fernsehgeräte brauchen eine Klangunterstützung. Sonst beschränkt sich das Heimkino nur auf das visuelle Erlebnis. Seit Jahren gibt es zwei Lösungen. Echte Cineasten geben den Filmsound meist wieder mit sieben Lautsprechern rund um das Sofa, vier unter der Decke und einem Subwoofer in der Ecke. Dann rumst, scheppert und kracht es fast wie in einem großen Kinosaal. Nun wollen die wenigsten im Wohnzimmer über Kabel stolpern oder Slalom um die Boxen laufen. Deswegen ist die Soundbar unter dem Fernsehgerät als alternative Lösung so attraktiv. Doch die kann klanglich mit einer Surroundanlage nicht mithalten. Bis auf eine Ausnahme.

Marco Dettweiler Redakteur in der Wirtschaft.





Sennheiser hatte es vor dreieinhalb Jahren geschafft, Cineasten mit der Ambeo Soundbar zu überzeugen. Sie gilt seitdem als Referenz für 3-D-Filmsound, also einen raumfüllenden Klang. Dass sie nicht so häufig in Deutschlands Wohnzimmern auftaucht, liegt an ihrer schieren Größe und dem hohen Preis. 2500 Euro kostete die Ambeo, über 126 Zentimeter nimmt sie in der Breite ein. Von der Technik nach wie vor überzeugt, geht Sennheiser nun einen Schritt vor und einen zurück.