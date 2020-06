Sonos Soundbar im Test : Neue Töne aus zwei Welten

Über Sonos, den Platzhirsch unter den Spezialisten für Multiroomsysteme und Musikstreaming, gibt es derzeit eine Menge zu berichten. Womit fangen wir an? Am besten mit der jüngsten Hardware, einer Soundbar mit dem Namen Arc. Sie ist als größere Alternative zum zierlichen Sonos-Modell Beam gedacht und zugeschnitten auf Bildschirme vom Diagonalmaß 55 Zoll an. Wie die kompakte Beam, kann sich auch die Arc direkt vors Fernsehgerät legen, aber eigentlich ist sie für die Montage an die Wand gedacht. Dort macht der neue Lautsprecher mit seiner Spannweite von 114 Zentimetern, seiner gewölbten Fassade, seiner schlanken Form und seiner glatten, von winzigen Schallöffnungen durchbrochenen Oberfläche eine gute Figur, egal ob in Schwarz oder Weiß.

Hinter der schmucken Fassade arbeiten elf Chassis, angesteuert von ebenso vielen Schalt-Endstufen: Vier Breitband-Lautsprecher strahlen nach vorn, zwei zur Seite und zwei weitere nach oben. Denn die Arc versteht sich auf 3D-Sound in Dolby Atmos, kann also die Wohnzimmerdecke als Reflektor ins Klanggeschehen einbeziehen und somit auch die Höhendimension erschließen. Drei Hochtöner, einer nach vorn, zwei zu den Seiten ausgerichtet, geben das Oberton-Spektrum wieder.