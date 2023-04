Aktualisiert am

Auf in die dritte Dimension

Lautsprecher von Sonos im Test : Auf in die dritte Dimension

Sonos hat es wieder einmal spannend gemacht. Schon vor Wochen meldete der Spezialist für Multiroom-Lautsprecher die Ankunft von zwei neuen Modellen. Jetzt sind sie da und mussten sogleich bei uns vorspielen. Der kleinere, Era 100 genannt und für 279 Euro zu haben, soll den bewährten Minilautsprecher One beerben. Der größere heißt Era 300, kostet 499 Euro, hat es dafür aber auch in sich. Dieses Modell kann 3-D-Musik in Dolby Atmos wiedergeben. Diese Disziplin beherrschten bisher nur die Soundbars des Herstellers.

Einige Details haben die beiden Neulinge gemeinsam. Dazu gehören jeweils mehrere eingebaute Mikrofone, die akustische Einmessungen nach der Sonos-Methode Trueplay unterstützen. Beim Erlauschen der Testsignale also sind die Era-Modelle erstmals autark. Bisher waren die Lautsprecher stets auf die Unterstützung von Mikrofonen in iPhones angewiesen. Jetzt klappen die Messungen folglich auch mit Android-Geräten.