Rückzug der Lautsprecher : Wand in Sicht

Lautsprecher können zu lautstarkem Streit über die Wohnungseinrichtung führen. Warum also nicht an die Wand damit? Diese Lösungen kommen aus Amerika, Großbritannien und Frankreich.

Lautsprecher sind ein leidiges Thema zwischen Mann und Frau. Seit vielen Jahren. Unter vielen Paaren. Der Versuch, das Problem nicht klischeehaft auf den Unterschied der Geschlechter zu reduzieren, ist schon lange gescheitert. Es bleibt dabei: Männer würden sich gerne die größten und teuersten Lautsprecher mitten ins Wohnzimmer stellen und den Rest der Einrichtung drum herum bauen. Frauen machen da nicht mit, oft zu Recht.

Was viele Audiohersteller unter Design verstehen, verstehen nur Menschen, die nichts von Design verstehen. Mal sind es unansehnliche Skulpturen aus Holz und Metall, mal kindisch verspielte Formen, mal wurde einfach ein Gehäuse um die Membranen herumgebaut und mit Klavierlack angestrichen.

Die Lautsprecher, die gut aussehen, schaffen es oft trotzdem nicht ins Wohnzimmer - weil sie dort im Weg stehen. Die Nähe zur Wand tut dem Klang nicht gut, weil die Schallwellen im Bassbereich zu viel Schwung nehmen. Also rückt man sie ein bis zwei Meter, je nach Größe und Wucht der Lautsprecher, in den Raum. Erst einmal. Dann muss der Sessel noch eine Ecke des Stereodreiecks bilden. Weil das einigermaßen gleichschenkelig sein soll, zieht man eine Sperrzone von drei auf drei auf drei Metern. Letztlich gibt es also nur eine partnerverträgliche Lösung: ein eigenes Zimmer für die Hörsessions. Das aber kann sich kein Mensch leisten - die Boxen sind ja schon so teuer.

Hilfe kommt aus Amerika, Großbritannien und Frankreich. Dort, und nicht nur dort, gibt es Audiohersteller, die Wandlautsprecher im Angebot haben. Diese Boxen sitzen entweder an oder in der Wand und werden On-Wall- oder In-Wall-Speaker genannt. Sie verstecken sich so weit wie technisch möglich in den Räumen. An-der-Wand-Produkte sind ein ästhetischer Kompromiss: Die Hersteller konzipieren das Gehäuse dieser Lautsprecher möglichst schmal, aber es hängt eben dennoch unübersehbar an der Wand. In der Regel modifizieren die Anbieter dabei eine bestehende Serie ihrer Stand- oder Regallautsprecher, indem sie das Gehäuse und die Abstimmung der Boxen ändern.

Links und rechts vom Fernseher

Ein Beispiel: ATC mit seinen drei Modellen der HTS-Serie. Das britische Unternehmen interessiert sich eigentlich wenig für Design. Seit knapp 50 Jahren ist es vor allem wegen des Spitzenklangs seiner Produkte erfolgreich. Unter den Kunden von HTC sind daher prominente Namen und Firmen - wie etwa Sting, Pink Floyd oder die BBC. Im Angebot hat das Unternehmen Boxen für Profis und für Heimhörer. Der Name seiner On-Wall-Serie HTS ist eine Abkürzung für „Home Theatre Series“. Ihre Anwendung beschränkt sich aber nicht auf die Klangerzeugung für den Fernseher, die Produkte eignen sich auch zum Musikhören. Schließlich bietet es sich in vielen Wohnzimmern an, beide Hörsituationen miteinander zu kombinieren: Dort, wo man Fernsehen schaut, hört man häufig auch Musik.