Smartwatches im Vergleich : Eine Spezialistin und eine Überraschung

Die Smartwatch ist das Maß aller Dinge unter den Wearables, also den elektronischen Produkten, die am Körper getragen werden. Die klugen Uhren machen sich unabhängig vom Smartphone, sie zeigen dessen Push-Meldungen, funktionieren bisweilen sogar als eigenständiges Telefon, und sie helfen bei der Erfassung von Sportaktivitäten sowie Gesundheitsdaten. Der Markt wächst rasch, und schon bilden sich Ökosysteme rund um die Uhren, also Plattformen mit Vernetzung. Sie versprechen einen höheren Mehrwert – und versuchen, den Kunden in einem Walled Garden einzusperren. So gesehen, haben es junge oder kleine Anbieter auf dem Markt der Smartwatches schwer.

Wir haben uns jenseits der Marktführer Apple und Garmin zwei Uhren angesehen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Von Huawei kam die Watch GT 2, von Casio die jüngste Pro Trek Smart mit der Zusatzbezeichnung WSD F21 HR, die im Unterschied zu ihren ähnlich aussehenden Geschwistern eine Pulsmessung mitbringt. Mit Maßen von 62 × 58 × 17 Millimeter ist die Casio ein Trumm, das man definitiv nicht unter dem Hemd oder Pullover tragen kann. Diese Uhr will gezeigt werden.