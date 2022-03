Smartwatch von Tag Heuer : Sportlicher Spagat zwischen zwei Welten

Aktualisiert am

Eigenes Kaliber: E4 in der kleinen Variante mit Wechselarmband aus Leder Bild: Hersteller

Stößt ein traditionsreicher Hersteller von Luxusuhren auf das Gebiet der elektronischen Smartwatches vor, mag das als Affront erscheinen. TAG Heuer aus der Schweiz hat es riskiert und bietet seit 2015 eigene Computeruhren mit dem Google-Betriebssystem Wear OS an. Das Unternehmen ist damit er­folgreich. Denn auch eine TAG Heuer mit Elektronik wirkt hochwertig, und die Zifferblätter sind so liebevoll und de­tailreich gestaltet wie an einer me­chanischen Uhr.

Michael Spehr Redakteur im Ressort „Technik und Motor".





Wir haben die Connected Calibre E4 einige Zeit ausprobiert. Neben der von uns getragenen Variante im 45-Millimeter-Gehäuse gibt es ein kleines Mo­dell mit 42 Millimeter Durchmesser und einer schmaleren Lünette. Das Ge­häuse der sechs Modellvarianten be­steht überwiegend aus Edelstahl, nur die teuerste kommt mit Titan. Außer einem Edelstahlarmband gibt es weitere aus Kautschuk oder Leder. Der Gehäuseboden ist verschraubt, klein ist der Hinweis „Made in China“ eingestanzt. Die Preise liegen zwischen 1700 und 2400 Euro.

Unter dem kratzfesten Saphirglas sieht man ein kräftiges OLED-Display, das in der kleinen Variante mit 416 x 416 Pixel über 1,28 Zoll auflöst und in der großen mit 454 x 454 und 1,39 Zoll, und man freut sich über die Helligkeit und Brillanz der Anzeige, die im Always-on-Betrieb immer eingeschaltet ist, allerdings nach einigen Se­kunden der Inaktivität in einen Stromsparmodus fällt.

Hohe Verarbeitungsqualität und gelungenes Design

Zur Bedienung muss man mit dem Finger über die Anzeige wischen, von oben nach unten, von unten nach oben, von links nach rechts und von rechts nach links. Was wie funktioniert, ist ge­wöhnungsbedürftig. Indes bekommt man auf der Uhr dann sämtliche Smartphone-Funktionalitäten aus dem Hause Google, nämlich den Google Assistant, Push-Meldungen, Google Pay und die Musikwiedergabe mit Google Play Music, das für eigene Stücke acht Gigabyte Speicherplatz vorfindet. Musik kann man an gekoppelte Bluetooth-Ohrhörer übertragen.

Unwürdig ist die Ladestation, die auf induktives Laden verzichtet. Mit vier Pogo-Pins auf der Rückseite muss man exakt an der mechanischen Halterung andocken. Das funktioniert nicht im­mer im ersten Anlauf, die mechanische Fummelei aus alten Zeiten passt überhaupt nicht zu einer modernen und schicken Uhr. Der Akku hält mit Mühe bis in den frühen Abend durch.

Am Smartphone verwendet man mehrere Apps: Googles Wear OS in der älteren Version 2, um grundlegende Einstellungen vorzunehmen, ein Zifferblatt aus der TAG-Heuer-Kollektion auszuwählen, dieses anzupassen und auf die Uhr zu übertragen. Die Zifferblätter in ihrer Schönheit sind das Alleinstellungsmerkmal, der­zeit gibt es zehn Varianten, die man teils variieren kann. Mit der Fit-App erfolgt die Auswertung der Sportaktivitäten im Ökosystem von Google. Als dritte App kommt TAG Heuer Connected dazu, sie zeigt die Sportaktivitäten im Detail. Die Uhr erfasst GPS-Daten und Herzfrequenz, das macht sie ganz ordentlich, aber die unterstützten Sportprogramme sind nur wenige: Laufen, Radfahren, Ge­hen, Golf, Schwimmen, Indoor-Laufen und Sonstiges. Die Uhr ist wasserdicht bis 5 bar. Telefonieren kann man mit der TAG Heuer Calibre E4 nicht.

Insgesamt überzeugen auch an dieser TAG Heuer die hohe Ver­arbeitungsqualität, das gelungene Design und die nahezu perfekt gezeichneten Zifferblätter. So gesehen gelingt der Ausflug in die Welt der Elektronik, oh­ne zum Affront zu werden.