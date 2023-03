Wenn es um Smartphones geht, sind die Deutschen ziemlich einfach gestrickt. Sie kaufen Apple oder Samsung. Andere Geräte mit dem Betriebssystem Android als die der Koreaner interessieren sie kaum. Huawei hatte einige Jahre lang die Aufmerksamkeit der Deutschen. Weil der ehemalige amerikanische Präsident Donald Trump dem chinesischen Unternehmen 2019 verboten hat, Google-Dienste zu nutzen, ging es kontinuierlich mit Huawei bergab. Nur noch knapp sechs Prozent der Smartphones in Deutschland stammen von Huawei. Es dürfte kein Zufall sein, dass ein anderer chinesischer Hersteller in den vergangenen drei Jahren seinen Marktanteil von drei Prozent auf neun Prozent steigern konnte. Xiaomi steht mittlerweile auf Platz drei hinter Apple und Samsung.

Marco Dettweiler Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge





Damit das so bleibt, haben die Chinesen kürzlich auf dem Mobile World Congress (MWC) mit großem Tamtam ihre neue 13er-Serie präsentiert, darunter das Flaggschiff 13 Pro. Selbstbewusstsein, Präsentationsstil und Technikbesessenheit erinnern an Huaweis Glanzzeiten, als das Unternehmen mit seinen Innovationen andere vor sich hertrieb. Offenbar messen die Hersteller die Güte ihrer Smartphones immer noch an der Qualität der Kamera. So überrascht es kaum, dass sich Xiaomi mit dem deutschen Unternehmen Leica zusammengetan hat, um sich nicht nur Kompetenz, sondern ebenso das Label einzukaufen. Die gleiche Idee hatte Huawei schon 2016.