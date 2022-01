So verstecken Sie ihre Daten : Sichern wie ein Profi

Es gibt viele gute Gründe, dass Vertrauliches vertraulich bleibt und Geheimes geheim. Wer auf seinem Rechner private Daten speichert, von den Fotos über die Steuererklärungen bis hin zur Excel-Liste mit Kennworten, ist in der Bredouille, wenn der PC gestohlen wird. Der Login-Schutz von Windows ist nicht sicher, und eine kennwortgeschützte Excel-Datei auch nicht.

Michael Spehr Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. Folgen Ich folge





In einem anderen Szenario reist man mit seinem Notebook in ein Land ohne rechtsstaatliche Prinzipien, dafür mit berüchtigt strengen Kontrollen bei der Einreise. Grenzbeamte könnten den Reisenden auffordern, sich am Rechner einzuloggen, damit sie den Inhalt der Festplatte kontrollieren können. Oder der Rechner wird während der Einreise kurz einbehalten und in einem Hinterzimmer analysiert. Auch im Hotel könnte sich heimlich jemand am Notebook zu schaffen machen. Wie kann man seine vertraulichen Daten schützen?