Sechs Notebooks im Vergleich : Richtig rechnen

Weihnachten naht, und wer sich in diesem Jahr an flexibles Arbeiten rund um Sofa, Esstisch und Balkon gewöhnt hat, mag jetzt an den Kauf eines neuen Notebooks denken. Der Markt ist unübersichtlich, zwischen 300 und 3000 Euro gibt es ein riesiges Feld unterschiedlicher Modelle in diversen Bauformen mit etlichen Prozessorvarianten und kaum erfassbaren Details in der Ausstattung.

Der erste Blick richtet sich auf die Bauform und Bildschirmdiagonale. Geräte mit einer Anzeige, die rund 13 bis 14 Zoll in der Diagonale misst, sind gängiger Standard für Notebooks, die auf Reisen verwendet werden, für typische Büroarbeiten zum Einsatz kommen und mit einem Gewicht von weniger als 1,5 Kilogramm überaus tragbar sind.