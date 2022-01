Oura-Ring als Fitness-Tracker : Schöner schlafen mit Sensoren

In den vergangenen Monaten hat sich alle Aufmerksamkeit auf Smartwatches und Sportuhren gerichtet, wenn von Wearables die Rede war, also von elek­tronischen Geräten, die man am Körper trägt. Doch es muss nicht immer eine Uhr sein. In Zukunft sind In-Ear-Ohrhörer mit Temperaturmessung denkbar oder Brillen, die im Nebenjob die Herzfrequenz oder den Blutzuckerspiegel messen.

Michael Spehr Redakteur im Ressort „Technik und Motor".





Seit fast zehn Jahren ist ein ungewöhnliches Wearable in der Form eines Ringes auf dem Markt. Den Oura-Ring des finnischen Unternehmens Oura Health gibt es seit dem Herbst in einer dritten Version, die wir einige Zeit ausprobiert haben. Der Ring ist mit verschiedenen Durchmessern erhältlich, man bekommt ein Probierset mit acht Plastikringen zugesandt, sodass man die richtige Größe ermitteln kann. Sodann wählt man die Farbe: Silber, Gold oder zwei Schwarztöne. Der Ring besteht aus Titan, er ist nicht rund, sondern hat eine abgeflachte Seite, und auf der Innenseite ist er nicht glatt wie ein Schmuckring, sondern hier befinden sich etliche Sensoren. Drei davon in der Größe eines Stecknadelkopfs sind während des Tragens durchaus zu spüren.