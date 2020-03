Satellitentelefone : Die schickt der Himmel

Vierunddreißig Tage irrten eine Frau und ihre drei Kinder durch den Regenwald in Peru, bevor sie entkräftet, unterernährt und mannigfach verletzt von Rettungskräften Ende Januar geborgen wurden. Vielleicht hätte diese Odyssee viel schneller zu einem guten Ende geführt, wenn die Familie ein Satellitentelefon dabeigehabt hätte. Auf der ganzen Erde erreichbar sein, telefonieren können unabhängig von den terrestrischen Mobilfunknetzen und Funklöchern: Das ist der Charme der Satellitentelefonie, die es schon seit Ende der 1970er Jahre gibt. Das Telefon verbindet sich per Funk mit Satelliten, die wiederum den Anruf weiterleiten an eine Erdfunkstelle, welche das Gespräch ins öffentliche Telefonnetz einspeist. Satellitentelefonie richtet sich nicht nur an Abenteurer und Weltreisende, sondern kann sich auch für vielreisende Geschäftsleute lohnen, um teures Mobilfunk-Roaming ebenso zu umgehen wie unsichere W-Lan-Telefonate in ausländischen Netzen.

Ohne auf die örtliche Mobilfunk-Infrastruktur angewiesen zu sein, kann man derzeit auf der Erde drei Satellitennetze verwenden: Iridium, Inmarsat, Thuraya. Ein viertes namens Globalstar steht für amerikanische Kunden zur Verfügung. Die Netze unterscheiden sich hinsichtlich der geographischen Abdeckung, der Preise für Geräte und Telefonate, der Datenfähigkeit und der Notrufoptionen. Satellitentelefone sind nur für jeweils ein Netz konstruiert, es gibt kein Roaming zwischen den verschiedenen Satellitensystemen.