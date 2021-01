Neue Smartphones von Samsung : Stiftet Überraschung

Endlich passt eine Reihe von Smartphones in dieses Jahrhundert: Samsung hat an diesem Donnerstag seine neue S-Reihe vorgestellt, die jetzt bei Nummer 21 angekommen ist. Dieser Name war zu erwarten, denn der Vorgänger heißt S 20 und wurde vor knapp einem Jahr vorgestellt. Was nicht zu erwarten war, ist die Vorstellung der S-Reihe Anfang Januar.

Die Corona-Pandemie? Die Verschiebung des Mobile World Congress? Nein, das seien nicht die Gründe für den ungewöhnlichen Termin gewesen, heißt es von Samsung. Die Geräte waren fertig, also sollten sie schnellstmöglich auf den Markt. Es hat sich auch nicht allzu viel verändert im Vergleich zu den Vorgängermodellen. Das gilt für die Neuerscheinungen der Koreaner ebenso wie für den Rest der Konkurrenz, die in der Regel im Jahresrhythmus die neuen Modelle auf den Markt bringt.