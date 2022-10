Aktualisiert am

Langläufer am Sportlerarm

Samsung Galaxy Watch 5 im Test : Langläufer am Sportlerarm

Die Galaxy Watch 5 von Samsung kommt in drei Versionen. Nicht nur im Ausdauertraining zeigen sie sich fitter denn je.

Den größten Akku: Die Galaxy Watch 5 in der Pro-Version mit Titan-Gehäuse Bild: Hersteller

Hält nicht einmal einen Marathon durch: Das war so ziemlich das vernichtendste Urteil, das man noch vor Jahr und Tag über eine Sportuhr fällen konnte. Diese Zeiten sind zum Glück vorbei. Drei, vier Stunden mit GPS-Aufzeichnung und kontinuierlicher Messung der Herzfrequenz schaffen sie alle. So sind nun härtere Testverfahren angesagt. Wir haben morgens um 10 Uhr das Haus für eine Rennrad-Runde verlassen und sind sieben Stunden im Taunus gefahren, viele Höhenmeter und einige Pausen inklusive.

In dieser Zeit mussten die Apple Watch Series 7 in der Bauform des 45-Millimeter-Gehäuses und die neue Galaxy Watch 5 Pro mit dem „größten Akku in einer Samsung-Smartwatch“ gegeneinander antreten. Den Akkutest hat die Samsung souverän gewonnen: Nach sieben Stunden waren 40 Prozent der Akkukapazität verbraucht, die Apple Watch hatte sich hingegen mehr als 60 Prozent genehmigt.

Wir haben die teuerste und ausdauerndste Variante der neuen Galaxy Watch 5 intensiv ausprobiert und einen Blick auf ihre beiden kleinen Geschwister geworfen, die Watch 5 mit 40 Millimeter Bauhöhe und die Watch 5 ohne Pro mit 44 Millimeter. Alle drei gehören wie die Apple Watch eher in die Kategorie der Smartwatch, sie sind Generalisten mit Push-Meldungen vom Handy, mit Navigation und etlichen Gesundheitsfunktionen. Sie arbeiten nur im Zusammenspiel mit einem Android-Handy, und am besten mit einem Samsung-Smartphone, weil dann erweiterte Gesundheitsfunktionen wie EKG und Blutdruckmessung zur Verfügung stehen.

Alle drei sind gegen Staub und Wasser geschützt und haben ein hochwertiges und kratzfestes Saphir-Deckglas. Die beiden Basismodelle kommen im Aluminiumgehäuse, das wie bei der Apple Watch nicht mehr billig wirkt. Die Pro-Variante setzt auf hochwertiges Titan als Gehäusematerial, das deutlich kratzfester ist. Das Display ist eine AMOLED-Anzeige mit hoher Helligkeit und knackigen Farben. Wie bei der Apple Watch lässt sich ein Always-on-Modus aktivieren, der allerdings die Akkulaufzeit reduziert. Die Anzeige der 40-mm-Version löst mit 396 x 396 Pixel auf, die beiden größeren bieten 450 x 450 Pixel.

Die Uhr läuft mit Googles Wear-OS-Betriebssystem, das im Unterschied zu den Vorgängermodellen nun rundläuft und das Nachinstallieren von Apps erlaubt. Allerdings packt Samsung seine eigene Oberfläche über den Kern von Google, und so stand anfangs das Bezahlsystem Google Pay nicht zur Verfügung, sondern nur Samsung Pay. Das Problem ist mittlerweile gelöst.

Die drehbare Lünette der Vorgängerversion fehlt

Wer die Uhr mit einem Samsung-Smartphone installiert, hat sage und schreibe drei Apps, Galaxy Wearable, Samsung Health und Samsung Health Monitor auf seinem Gerät, um Einstellungen der Uhr vorzunehmen, Aktivitäten abzulesen oder zwischen verschiedenen Zifferblättern zu wechseln. Letztere gibt es durchaus reichlich, aber so liebevoll und fein gezeichnet wie jene der Apple Watch sind sie nicht. Dies gilt auch für die gesamte Bedienoberfläche der Uhr, die robuste Hausmannskost darstellt, nicht gehobene Cuisine. Man nutzt die beiden Seitentasten oder streicht mit dem Finger über die Anzeige. Die drehbare Lünette der Vorgängerversion fehlt.