Samsung Galaxy Fold im Test : Haltet doch einfach mal die Klappe

Was hat das Galaxy Fold schon alles durchgemacht, bevor jetzt ein Exemplar zum Testen hier in der Redaktion ankam. Dabei fing alles gut an. Als DJ Koh, Chef von Samsung Mobile, Ende Februar in San Francisco das Fold auf der Bühne stolz dem Publikum präsentierte, hielt er das erste faltbare Smartphone in der Hand. Dass Samsung irgendwann so ein Gerät auf den Markt bringen würde, war klar. Dass es noch in diesem Jahr passiert, war eine Überraschung. Der Überraschungseffekt hielt nicht lange. Nur wenige Tage später auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona packte Richard Yu, Chef von Huawei Consumer, das Mate X auf der Bühne aus und streckte es stolz in die Höhe. Es war ebenfalls ein klappbares Smartphone.

Auf dem MWC wurde damals viel diskutiert, welches Gerät die bessere Technik habe. In zugeklapptem Zustand liegt beim Samsung Fold der zweite, große Bildschirm wie Buchseiten geschützt im Inneren. Beim Huawei Mate X entspricht der große und einzige Bildschirm dem Buchrücken. Man klappt es also auf und schaut gewissermaßen aufs Cover. Samsungs Technik erfordert einen zweiten kleinen Bildschirm, damit man das Gerät auch im zusammengeklappten Zustand nutzen kann. Huawei braucht für sein Verfahren nur einen großen, der dann aber immer ungeschützt ist, weil beide Hälften des Bildschirms außen liegen.

So war es dann auch Samsung, das als erstes Unternehmen ausgewählten Journalisten sein Smartphone zeigte und den Verkaufsstart für Ende April in Amerika und Anfang Mai für Europa ankündigte. Damit hatten die Koreaner die Chinesen erst einmal wieder überholt. Doch dann kam alles anders. Ein paar amerikanische Journalisten berichteten, dass sich der Bildschirm ihres Testgeräts an einigen Stellen aufgelöst habe, sich in der mittleren Falz eine Wölbung zeige oder der Bildschirm ausgefallen sei. Auch wenn einige Tester die oberste Schicht des Bildschirms aus Versehen entfernt hatten, weil sie dachten, es sei eine abziehbare Schutzfolie, und damit das Fold beschädigten, reagierte Samsung dadurch, dass der Verkaufsstart erst einmal verschoben wurde.

Huawei wiederum konnte dieses Malheur nicht zu seinen Gunsten nutzen, weil die Chinesen durch die Attacken des amerikanischen Präsidenten ganz andere Probleme hatten, als ihr Mate X schnell auf den Markt zu bringen. Es war in dieser Woche zu lesen, dass es ebenfalls bald kommen wird – allerdings nur in China. Nun hat es Samsung doch noch in diesem Jahr geschafft. Das Fold ist im Handel und zum Testen bei den Journalisten.

Das Smartphone ist zunächst ein Schwergewicht. Es kostet 2100 Euro und wiegt 276 Gramm. Spürbar wird das zum Beispiel, wenn es in der Innentasche des Sakkos steckt und nach unten zieht. In manchen Hosentaschen fällt es aufgrund seiner schmalen Form etwas zur Seite und beim Sitzen gegebenenfalls heraus. Weil es doppelt so dick ist wie ein normales Smartphone, trägt man es besser umschlossen in der Hand wie ein Brillenetui. Das macht sogar Spaß, weil es sich anfühlt wie ein Handschmeichler. Doch wann klappt man es eigentlich auf?

Jetzt noch nicht. Zum Lesen von Mails, SMS und Whatsapp-Nachrichten genügt das 4,6 Zoll kleine Display. Der Bildschirm ist von gewohnt brillanter Samsung-Qualität. Es wird viel kritisiert, dass dieser erste Bildschirm viel zu klein sei. Das wäre selbst dann nicht unbedingt berechtigt, wenn man nur diesen einen hätte, denn noch Millionen Apple-Kunden nutzen ein iPhone SE mit 4 Zoll oder ein iPhone 8 mit 4,7 Zoll. Wer sich allerdings an Plus-Varianten der Smartphones gewöhnt hat, kommt mit dem kleinen Bildschirm weniger gut klar.

Doch wenn man schon so ein Trum in der Tasche hat, will man etwas davon haben. Also auf damit. Den Versuch, eine Technik zu erlernen, um das Fold mit nur einer Hand zu öffnen, sollte man am besten gleich aufgeben. Dafür ist es nicht gemacht. Es lässt sich zwar einhändig der Daumen in den Spalt schieben. Um es vollständig zu öffnen, muss die zweite Hand helfen, weil der linke Daumen nicht die rechte Seite herunterdrücken kann. Doch es sei erwähnt, dass die Bedienung der XL-Varianten moderner Flaggschiffe beim Tippen den Einsatz der anderen Hand benötigen.