Fernseher von Samsung : OLED non olet

Während alle Welt OLED-Fernseher als Krönung der Branchen-Schöpfung feierte, übte Samsung sieben Jahre lang Enthaltung in dieser Bildschirm-Disziplin: Die Ingenieure des koreanischen Konzerns trieben lieber die ältere LCD-Technik in High-End-Höhen und erzielten damit eindrucksvolle Ergebnisse. Doch jetzt baut der Hersteller auch wieder Fernseher mit OLED-Schirmen, und zwar solchen aus eigener Entwicklung und Fertigung. Wir haben uns das erste Modell gründlich angeschaut, einen 55-Zöller mit dem Typenkürzel S95B. Spannend ist die Sache schon deshalb, weil Samsung einige Technikdetails anders löst als der große Konkurrent LG, der bisher praktisch alle großen TV-Hersteller exklusiv mit OLED-Rohlingen belieferte.

Bildschirme dieses Typs erzeugen die Bilder mit winzigen selbst leuchtenden Halbleiterzellen. Das mache ihren Charme aus: Tiefe Schwarzwerte, satte Farben und eine Bildqualität, die aus allen Betrachtungswinkeln konstant bleibt, sind ihre typischen Eigenschaften. Während LG Filter einsetzt, um die drei Grundfarben Rot, Grün und Blau zu erzeugen, geht Samsung einen anderen Weg. Ein Panel aus blauen OLED-Zellen liefert das Licht. Die Farben Rot und Grün steuern Quantum Dots bei, winzige Partikel, die das Licht spektral verschieben und so Farben definieren können, ohne Helligkeit zu schlucken.

Solarpanel lädt Fernbedienung

Wir haben unser Testmuster zunächst, geführt von hilfreichen Bildschirmdialogen, mit den üblichen Prozeduren eingerichtet – also den Sendersuchlauf gestartet, die WLAN-Verbindung hergestellt, einige Vorentscheidungen zu Wiedergabeparametern getroffen und die Ausstattung ins Visier genommen: Doppeltuner für alle drei TV-Übertragungswege sorgen für klassischen Fernsehempfang, vier HDMI-Anschlüsse halten sich für die Zuspielerperipherie bereit, sie können selbst 4k-Signale mit hoher Bildwechselfrequenz von einer Spielekonsole entgegennehmen.

Einer davon trägt das Zusatzkürzel e-Arc, er kann also 3D-Ton selbst in höchsten Auflösungen an eine Soundbar ausgeben. Kopfhörer müssen über Bluetooth den Funkweg nehmen. Zwei USB-Anschlüsse laden Festplatten zum Mitspielen ein. Die Fernbedienung zum Gerät, ein schmaler Signalgeber mit nur wenigen Tasten, braucht keine Batterien: Ein kleines Solarpanel lädt den eingebauten Akku auf.

Opulente Streaming-Zentrale, überragende Bildqualität

Der Startbildschirm weist den neuen Fernseher als opulente Streaming-Zentrale aus: Alle gängigen Anbieter, darunter auch Apple TV, sind an Bord, ebenso die wichtigsten Musikportale Spotify, Qobuz, Tidal und Amazon Music. Ärgerlich nur, dass im oberen Drittel der ansonsten sehr aufgeräumten Oberfläche immer wieder aufdringliche Werbung aufpoppt. Samsung sollte das endlich lassen, es ist einfach lästig.

Versöhnt hat uns indessen die überragende Bildqualität des Neulings: So klare, helle und scharfe Bilder sieht man selbst auf den besten OLED-Bildschirmen nur selten, Testbilder weisen pixelgenaue UHD-Auflösung, feinste Dynamikabstufungen und ein weites Farbspektrum nach. Manche Testmagazine haben winzige Farbsäume an harten Übergängen von sehr hellen und sehr dunklen Bildpartien, zum Beispiel von Schriften, entdeckt. Auch wir haben sie gefunden, allerdings nur aus investigativer Kurzdistanz mit der Nase direkt vor dem Bildschirm: Im praktischen Betrieb spielen sie keine Rolle, schon gar nicht mit bewegten Bildern.

Der Ton zum Bild klingt, gemessen am Mini-Volumen des Elektronikgehäuses hinter der filigranen Bildschirmscheibe, brauchbar, wenn auch etwas bassschwach. Aber ein Fernseher dieser Klasse sollte ohnehin mit externen Lautsprechern aufspielen. Der Preis des Samsung-Premierenmodells, um die 1700 Euro, ist absolut angemessen.