Drei neue Samsung-Smartphones : Mehr Technik, weniger Design

Der Chefdesigner von Samsung Mobile sitzt jetzt enttäuscht in der Ecke und trauert noch immer seinem großen Wurf Galaxy S10 nach. So vermuten wir jedenfalls. Denn die Gestaltung der neuen S20-Serie, die Samsung gerade in San Francisco vorgestellt hat und aus den drei Modellen S20, S20+ und S20 Ultra besteht, ist ästhetisch in Schieflage geraten. Ebenso die Produktbezeichnung: Nach S10 kommt jetzt nicht S11, was aufgrund der bisherigen Zählweise folgen müsste, sondern S20.

Samsung hat die gelungene Symmetrie, an der sich die Koreaner behutsam über Jahre angenähert haben, aufgegeben. Wo sich ehemals die Vorder- und Rückseite am seitlichen Rand in der Mitte getroffen haben, der Einschalter und die Lautstärkenwippe ebenfalls in der Mitte ihren Platz gefunden hatten, selbst das Kameramodul auf der Rückseite mittig saß, herrscht nun beim S20 Unordnung.

Weil sich der Bildschirm nicht mehr an der Seite nach unten wölbt, zieht sich der Rückseite weiter nach oben. An der Stelle, wo die Tasten sitzen, wird der metallene Rahmen plötzlich breiter. Auf der Rückseite sitzt in der oberen linken Ecke einsam das Kameramodul, das sich beim S20 Ultra richtig breit und dick macht. Es ragt mehrere Millimeter aus dem Rahmen heraus. Das strenge Konzept ist verschwunden.

Allerdings muss man Samsung zugutehalten, dass die neue S-Reihe wieder top verarbeitet ist, geschmeidig in der Hand liegt und die Geräte für ihre Bildschirmgröße leicht und kompakt wirken.

Das veränderte Design hat vor allen Dingen mit technischen Ambitionen der Kameraabteilung zu tun. Die Kamera steht wie bei allen Herstellern auch bei Samsung im Vordergrund. Diese braucht im Topmodell S20 Ultra noch mehr Platz, weil die Optik der Telelinse vertikal unter dem Gehäuse verläuft. Den Trick hatte Huawei schon beim P30 Pro angewandt. Dabei wird das einfallende Licht wie durch ein Prisma um neunzig Grad umgelenkt, um mehrere Linsen durchlaufen zu können. Mit Hilfe des Sensors mit 48 Megapixel kommt das S20 Ultra somit auf einen optischen zehnfachen und mit Unterstützung der Software auf einen hundertfachen Hybridzoom.

Beim ersten Ausprobieren zeigt sich, dass die Technik an ihre Grenzen stößt. Hält man das Ultra-Modell in der Hand, ist diese selten so ruhig, dass ein einigermaßen brauchbares Bild herauskommt. Meistens rauscht es stark. Schon allein das Motiv damit zu suchen, ist sehr schwierig, weil bei einer geringen Bewegung der fokussierte Gegenstand sofort verschwindet. Als Nutzer kam man sich schon mit dem P30 Pro von Huawei vor wie ein Spion, der Dinge fotografieren will, die er mit dem bloßen Auge kaum sieht. Mit dem dreißigfachen Zoom, den das S20 und S20+ ebenso schaffen, können wir uns schon eher anfreunden. Es gibt Situationen, in denen brauchbare Bilder herauskommen. Allerdings gilt auch hier, dass besser ein Stativ eingesetzt werden sollte.

Videos aufnehmen in 8k-Auflösung

Die S-Reihe kann Videos in einer 8k-Auflösung aufnehmen. Aus technischer Sicht ist das beachtlich, aus alltäglicher Sicht kaum brauchbar. Die Dateien, die dabei entstehen, werden schnell den internen Speicher voll laufen lassen, ebenso kann der Transfer vom Smartphone zu einem anderen Gerät aufgrund der Größe kompliziert werden. Lediglich Profifilmer werden Gefallen daran finden, weil sie das Videomaterial nutzen können, um in bestimmten Szenen ohne sichtbare Qualitätsverluste vergrößern zu können. Oder man nutzt den „Videosnap“: Damit lässt sich ein beliebig wählbares, hochauflösendes Bild aus einen 8k-Video auf Knopfdruck errechnen, das zirka 33 Megapixel groß ist.

Um eine Funktion einsetzen zu können, die beim ersten Ausprobieren sehr gut gefallen hat, muss die Auflösung aus technischen Gründen sowieso auf Full-HD reduziert werden. Mit „Super-Steady“ wird aus der Videokamera eine Actioncam für bewegte Aufnahmen. Wir haben beim Hands-on einen Probelauf gemacht: Mit absichtlich wackeligen Händen sind wir einem Kollegen hinterher gerannt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Mit Unterstützung der nochmals verbesserten Software im Vergleich zum S10 schafft es der optische Bildstabilisator, die Szene so zu „beruhigen“, dass eine Bewegung wie mit einer Steadycam entsteht.

Akku sollte bei allen Modellen reichen

Bis auf das nicht ganz so gelungene Design glänzt Samsung mit den üblichen Qualitäten. Der hauseigene Prozessor Exynos 990 ist einer der schnellsten und leistungsstärksten, den es momentan auf dem Markt gibt. Der Bildschirm mit einer Auflösung von 3200 x 1440 präsentiert Schrift, Bilder und Video in gewohnt hoher Qualität. Jetzt sogar auf Wunsch mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz, was das Scrollen von Webseiten angenehmer macht und Videospiele flüssiger wirken lässt. Der Akku des „kleinen“ aus der S-Reihe war bisher immer eine Schwachstelle. Mit einer auf 4000 Milliamperestunden erhöhten Kapazität dürfte diese behoben sein. Wie lange es dauert, um die üppigen 5000 Milliamperestunden im Ultra leer zu kriegen, lässt sich nach dem ersten Ausprobieren nicht sagen. Es dauert vermutlich zwei Tage bei intensiver Nutzung.

Alle drei Modelle können ab heute vorbestellt werden und kommen ab 13. März in den Handel. Die günstigste Variante ist das S20 mit 128 Gigabyte internem Speicher für 900 Euro. Bei 1550 Euro ist das Maximum erreicht. Dafür gibt es das S20 Ultra mit 512 Gigabyte Speicher. Wer schon mal für den neuen Mobilfunkstandard 5G gerüstet sein will, dessen Verbreitung noch ein paar Jahre dauern wird, zahlt jeweils hundert Euro mehr.

Gerade das S20+ für 1000 Euro dürfte in den Fokus von Huawei-Fans rücken. Denn der direkte Konkurrent, das P40 Pro, kommt aller Wahrscheinlichkeit wieder ohne Google-Dienste, was den einen oder anderen Käufer veranlassen dürfte, das Lager zu wechseln. In der Android-Welt gibt es unter den Top-Modellen der Oberklasse wenige Alternativen zu Samsungs S-Reihe. Es ist letztlich nur der Samsung-Konzern selbst, der sich mit der Note-Reihe Konkurrenz macht.