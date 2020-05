Rollermouse im Test : Aus die Maus

Wenn uns die Heimarbeit an den Küchentisch zwingt, das Notebook mit viel zu kleinen Tasten und angestöpselter Kabelmaus vor der Nase, zwackt abends schon mal die Schulter, spannt das Handgelenk. Ergonomie-Fachleute hätten sicher dramatische Visionen von allerlei Spätfolgen parat. Aber es geht bequemer, meint Contour Design, amerikanischer Spezialist für körpergerechtes PC-Zubehör. Dessen Rollermouse Red Plus Wireless haben wir mit dem Rechner verbunden, um die Wirkung auf die Arbeitshaltung zu erproben.

Die Idee ist: Wer nicht mehr seitlich zur Maus ausgreifen muss, um durch den Bildschirm zu navigieren, kann eine zentrierte Haltung beibehalten, vermeidet Nackenschmerzen und entlastet sein rechtes Handgelenk. Zusätzlich günstige Wirkung soll von einer breiten Ballenauflage ausgehen, die der Rollermouse vorgelagert ist.

Technisch funktioniert das Ganze so: Die Rollermouse bezieht unmittelbar vor der Tastatur Position am Arbeitsplatz. Den Cursor steuert man vertikal mit den Drehbewegungen einer breiten gummierten Rolle, die sich auf einer glatten Achse nach rechts und links schieben lässt, um den Cursor horizontal zu bewegen. Ein leichter Druck auf die Rolle löst einen Klick aus, ein zentrales Bedienfeld bietet Tasten für zusätzliche Makro-Funktionen wie Kopieren und Einsetzen an. Eine Schiene an der Rückseite der Rollermouse dient zur Befestigung von Stützen, mit denen sich die Tastatur auf die richtige Höhe heben lässt. Contour bietet mit dem Modell Balance eine passende Windows-Version an, die Zusammenarbeit klappt aber auch mit jedem anderen Fabrikat, zum Beispiel mit einem Keyboard für Apple-Rechner.

Mehr zum Thema 1/

Bis der Einsatz der drahtlosen Rollermouse flott von der Hand geht, braucht es eine gewisse Eingewöhnungszeit. Die gelernten Reflexmuster der Maushand geben nicht so rasch Ruhe, und die Rollen-Schiebung will erst geübt werden. Aber dann macht die Sache Spaß und entlastet spürbar. Allerdings verlangt Contour einen saftigen Preis. 305 Euro sind für ein Gerät mit Mausfunktion viel.