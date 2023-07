Aktualisiert am

Der Range Rover Sport hat als Plug-in-Hybrid eine Fahrbatterie, die fast so groß ist wie die des rein elektrischen Mini. Das ist nicht das einzige Talent des Luxus-SUV.

Schöner, elektrischer Luxus: Mehr als 100 Kilometer Reichweite schafft der Range Rover Sport in der Plug-in-Variante im rein elektrischen Antrieb. Das ist keineswegs eine unrealistische Herstellerangabe, sondern ein praxistauglicher Wert, der im Alltag bei sommerlichen Temperaturen problemlos zu erreichen ist. Kein Wunder, hält doch der Range Rover einen Akku mit sage und schreibe 31,8 kWh vor, also fast mit der Kapazität des Kraftspenders im vollelektrischen Mini. Kann da das Infotainment mithalten? Es hält schon mal mit der Pivi Pro genannten Anlage viele nützliche Komponenten fürs elektrische Fahren vor.

Doch zunächst ein wenig Kritik. Ungeachtet der riesigen Batterie wird zu Hause oder unterwegs an der Wechselstrom-Ladestation nur einphasig mit 7 kW geladen. Das bedeutet: mindestens fünf Stunden für eine Füllung. Doch ist der Range Rover Sport einer der wenigen Plug-ins, die an der Gleichstrom-Säule laden können. Dann ist mit 50 kW in einer Stunde alles erledigt.

Im Innern des hochwertig ausgestatteten SUV glänzt eine aufgeräumte Bedienlandschaft, die weitgehend auf Tasten und Schalter verzichtet und auf Touch-Elemente setzt. Etwa am Lenkrad, wo Sensorflächen auf zwei Ebenen angeordnet sind, die aktive hat stets eine Hintergrundbeleuchtung. Auch der große, 13,1 Zoll in der Diagonale messende Bordmonitor braucht fingerfertige Annäherung. Die jeweilige Aktion wird durch ein haptisches und akustisches Feedback bestätigt. Unterhalb des Monitors befinden sich zwei Drehsteller, die man auch drücken und nach oben ziehen kann. Sie dienen, wie die Sensortasten dazwischen, zur Bedienung der Klimaanlage.

So schnell kann Spracherkennung sein

Was sich auf dem Bordmonitor zeigt, ist eingängig angeordnet. Links, zum Fahrer hingewandt, Schaltflächen für die wichtigsten Untermenüs, und hier sieht man mit einem sehr schönen Design zum Beispiel die Navi-Karte oder das Entertainment-Menü. Die Anlage reagiert schnell auf Eingaben, nichts ruckelt, und selbst die Sprachbedienung steht nahezu direkt nach dem Motorstart für eine Eingabe zur Verfügung. Ihren Job erledigt sie im Allgemeinen gut. Dass sie indes nicht einmal ein Kommando zum Einschalten der Sitzmassage versteht, gefällt nicht. Die Preise starten bei 107.000 Euro.

Die Navigation mit Echtzeit-Verkehrsinfos ist ein Pluspunkt, und wer die Details des neuen Pivi Pro erforscht, entdeckt etliche Finessen rund ums elektrische Laden. Man kann sich nicht nur die Ladestationen entlang der Route anzeigen lassen. Man sieht auch, welche Ladepunkte noch frei sind, wie hoch ihr Ladetempo ist – und sogar eine Preisangabe. Der Akku lässt sich vortemperieren, damit er schneller lädt, und es gibt eine ausgefuchste Ladestrategie, mit der man zum Beispiel steuert, dass der Ladevorgang erst um Mitternacht beginnt, wenn die Strompreise am günstigsten sind, oder passend zum geplanten Abfahrzeitpunkt endet.

Weitere kleine Details sind erst nach längerem Ausprobieren zu entdecken. So schaltet das System auf Wunsch die Sprachansagen der Navigation stumm, wenn das Fahrzeug in vertrauter Umgebung unterwegs ist. Das ist für die morgendliche Fahrt ins Büro genau die richtige Einstellung, denn man braucht keine Kommandos, will aber Staus und andere Verkehrsstörungen vermeiden und informiert werden. Wie im Vorgänger identifiziert das Navi häufig gefahrene Strecken, auch wenn sie nicht ausdrücklich als Navi-Ziel eingegeben wurden. Pivi Pro gehört zur Serienausstattung des neuen Range Rover Pro, aufpreispflichtig ist jedoch das empfehlenswerte Head-up-Display, es kostet 1400 Euro.