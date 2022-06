Radio für Outdoor-Fans : Im Notfall wird die Musik gekurbelt

Was braucht der Rucksacktourist, um in ungezähmter Natur medialen Kontakt zur urbanen Welt zu halten? Ein Smartphone, könnte man denken. Aber wenn der letzte Mobilfunkmast schon meilenweit hinter dem Horizont liegt? Dann könnte ein Outdoor-Radio helfen – eines, das seine eigene Stromversorgung in Form einer Dynamo-Kurbel gleich mitbringt und noch weitere pfadfinderische Accessoires an Bord hat. Wir haben zwei Apparate dieser Spezies ausprobiert. Sie stammen beide aus China und sind in Onlineshops zu finden.

Modell Nummer eins heißt Mesqool CR1009 Pro DAB, kostet 70 Euro und wiegt 570 Gramm. Der Name verrät es schon: Neben UKW-Sendern empfängt das kompakte Gerät auch Digitalradio. 30 Stationsspeicher merken sich die Lieblingssender aus beiden Übertragungsarten. Auch als Radiowecker funktioniert der Apparat, zwei Weckzeiten lassen sich programmieren. Ein Displayfenster auf der Vorderseite zeigt in vier Textzeilen alle wichtigen Funktionen an, darunter auch die Titel der empfangenen Musik. Unter einem kleinen, aufklappbaren Solarpanel sitzen LED-Zellen, die als Leselampe sinnvolle Dienste leisten. Eine weitere Lichtquelle an der linken Gehäuseseite gleicht einer Taschenlampe. Sie lässt sich, ebenso wie die Leseleuchte, in zwei Helligkeitsstufen einschalten. Zwei weitere Nützlichkeiten: Eine eingebaute Sirene schlägt sehr lautstark Alarm, wenn eine Notlage es erfordert. Und aus einem USB-Anschluss, der unter einer vor Spritzwasser schützenden Klappe liegt, können Smartphones und andere Utensilien Ladestrom zapfen.

Kräftiges Training für das Handgelenk

Das Radio speist sich aus zwei Stromquellen: Ein eingebauter Lithium-Ionen-Akku bunkert genug Energie, um mehr als 20 Empfangsstunden lang durchzuhalten. Wenn nötig können drei kleine Batterien im AAA-Format die Versorgung übernehmen. Der Akku lässt sich auf drei verschiedene Arten mit frischer Energie befüllen: Über einen Mikro-USB-Anschluss, ein passendes Kabel gehört zum Lieferumfang, kann ein 5-Volt-Netzteil den Ladestrom liefern.

Im Outdoor-Einsatz aber ist die Handkurbel die Energiequelle der Wahl. Zwei Umdrehungen je Sekunde empfiehlt der Hersteller – ein kräftiges Training für das Handgelenk, zumal die ersten Runden recht schwer gehen. Hat der Akku später schon etwas Strom getankt, fordern die Dreharbeiten weniger Kraft. Das eingebaute kleine So­larfeld bietet sich als weitere Lade-Alternative an, allerdings ist seine Stromausbeute sehr bescheiden. Ein sonniger Tag ist nötig, um den Stromspeicher halbwegs zu füllen, und das geht auch nur, wenn das Radio in dieser Zeit Pause hat. Der etwas blecherne Klang des kleinen Radios erlaubt keine höheren Musikgenüsse, aber es gibt immerhin einen Kopfhöreranschluss, der sauberen Stereo-Ton liefert.

Das zweite Radio, Libovgogo 580 genannt, kostet 50 Euro, wiegt 440 Gramm und geriet noch kompakter als das Modell von Mesqool. Seine Alarm- und Lichtausstattung, seine Akku-Stärke und seine Ladeoptionen gleichen denen des größeren Radios, aber es gibt ein paar Unterschiede: Das Libovgogo kann keine Batterien laden, und es empfängt nur UKW-Sender. Ein Suchlauf findet die Stationen. Aber in Verbindung mit einem Smartphone funktioniert es als Bluetooth-Lautsprecher. Und es kann sogar von einer Micro-SD-Karte Musik abspielen. Allerdings hat auch dieses Modell ein recht dünnes Stimmchen, und einen Kopfhöreranschluss gibt es leider nicht. Wir würden also im Zweifel den etwas korpulenteren Mitwanderer vorziehen.