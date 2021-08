Anschluss gefunden : Dock braucht der Profi

Es hat sich herumgesprochen: Die neuen Notebooks sind schlank und schön wie nie, und die dafür unabdingbare Hungerkur geht auch mit einer Reduzierung der Anschlüsse für Peripherie, Speicherkarten und anderes einher. Der von Designbrüchen und Buchsen ungestörte Blick erfordert also manches Zugeständnis. Ein MacBook von Apple hat gegebenenfalls nur noch zwei USB-C-Buchsen und sonst nichts, keinen Speicherkartenleser und keinen HDMI-Ausgang für den Zusatzmonitor.

Wer nur gelegentlich Kleinkram an seinen Rechner anschließen will, bekommt für 30 Euro USB-C-Adapter für alle Fälle. Typischerweise lassen sich hier USB-Geräte in klassischer Bauform anschließen, ein Ethernet-Kabel für den Internetzugang findet auch Kontakt, und vielleicht ist sogar ein Speicherkartenleser dabei. Was in der Regel mit den günstigen Adaptern nicht geht, sind schnelle Datenübertragungen und das Ansteuern hochauflösender Monitore. In solchen Fällen schlägt die Stunde der professionellen Docking-Station, die all jene Schnittstellen nachliefert, die am Notebook fehlen, und zudem im Nebenjob die Strombetankung des Rechners übernimmt.

Wir haben von Anker die „Power Expand Elite 13-in-1“ ausprobiert, die in einem hochwertig wirkenden Aluminiumgehäuse ins Haus kommt und damit einen hübschen Eindruck auf dem Schreibtisch hinterlässt. Das Dock mit Maßen von 12,6 × 8,9 × 4,2 Zentimetern und einem Gewicht von 490 Gramm ist nicht allzu groß. Aber es kommt ein auf den Pressebildern natürlich nicht sichtbares 180-Watt-Netzteil hinzu, das man aus Gründen der gefälligen Optik am besten unter dem Schreibtisch verstaut. Leider hat es einen proprietären Anschluss.

Alles Weitere ergibt sich mit dem Dock nahezu von selbst, aufgedruckte Beschriftungen helfen dem Vergesslichen. Die Box bietet einen Micro-SD- und einen SD-Kartenleser, einen Audioausgang mit 3,5-Millimeter-Klinkenbuchse, viermal USB A mit fünf Volt und einem Datentempo von bis zu fünf Gigabit in der Sekunde, zwei USB-C-Anschlüsse mit zehn Gigabit in der Sekunde und bis zu fünf Volt und neun Ampere. Einer davon unterstützt die Ladetechnik Power Delivery (USB-PD). HDMI wird nur mit der Version 2.0 unterstützt, aktuell wäre die 2.1. Wer einen externen Monitor über Thunderbolt 3 anschließt, kann eine 5K-Auflösung mit bis zu 60 Hertz genießen. HDMI bietet 4K mit bis zu 60 Hertz. Ferner gibt es eine Gigabit-Ethernet-Buchse, um beispielsweise das Dock direkt per Kabel mit dem Router zu verbinden.

Das spannendste Detail sind die beiden Thunderbolt-3-Anschlüsse, einmal mit 85 Watt Ladeleistung, ausreichend für viele Notebooks, und einmal mit 15 Watt. Thunderbolt 3 erreicht bis zu 40 Gigabit in der Sekunde. Im praktischen Einsatz liefert die Docking-Station das angegebene Tempo. Je mehr Peripherie man anschließt, umso wärmer wird die Einheit, die im Übrigen einen physischen Ein- und Ausschalter hat. Mit einem Preis von 300 Euro ist dieses Dock kein Schnäppchen, sondern richtet sich an den professionellen Nutzer, der sich ständiges Umstecken von Kabeln erspart, wenn er mit mehreren Geräten arbeitet und vielleicht auch ein Tablet anschließen will.

Wer mit dem neueren Thunderbolt-4-Standard liebäugelt (der nicht schneller ist), mag einen Blick auf das Apex genannte Dock werfen. Es kommt ebenfalls von Anker, ist eines der ersten seiner Art, kostet auch 300 Euro, hat aber nur ein Netzteil mit 120 Watt. Und hier fehlt abermals HDMI 2.1.