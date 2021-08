Peugeot 508 Hybrid : Jetzt kommt das Strom-Update fürs Navi

Aktualisiert am

Langsam rollen wir elektrisch angetrieben Frankfurt entgegen. Kurz vor der Innenstadt ist der Akku leer, und der Peugeot 508 Hybrid fährt die letzten Kilometer mit dem Verbrenner in Richtung Büro. Nur wenn man den Gasfuß äußerst zurücknimmt und nicht schneller als 120 km/h fährt, erreicht die Limousine die angegebene elektrische Normreichweite von um die 50 Kilometer. An der Wallbox mit 22 kW dauert das Laden der Fahrzeugbatterie länger als fünf Stunden, weil unser Wagen keinen On-Board-Charger hat.

Alle Vorgänge rund um Stromverbrauch, Laden und Energiefluss zeigt der 10-Zoll-Bordmonitor des 508 Hy­brid übersichtlich an. Das Infotainment erhält also ganz neue Funktionen, und dazu gehören auch die Anzeige von Ladestationen auf einer Umgebungskarte, die zeitgesteuerte Programmierung des Ladens und die von Peugeot E-Save genannte Funktion, dass der Verbrenner etwa während einer Autobahnfahrt den Akku lädt, damit man anschließend in der Stadt elektrisch unterwegs ist.

Auch die i-Cockpit genannte Anzeige vor dem Lenkrad mit der Darstellung von Tachometer und Drehzahlmesser hat Peugeot gefällig um Funktionen für den Hybridantrieb ergänzt. Wie gehabt ist das kleine Lenkrad oben und unten abgeflacht, sodass man an einem futuristischen Fahrerplatz sitzt. Die Darstellung auf dem Display lässt sich einstellen, es gibt verschiedene Layout-Schemata der Inhalte und weitere für die Optik. Wer es lieber konventionell mit Rundinstrumenten mag, kommt ebenso auf seine Kosten wie der Navi-Liebhaber mit Fahrhinweisen auf dem Display.

Das Bordsystem mit berührungsempfindlicher Anzeige ist Serienausstattung. Allerdings hat die günstigste Modellvariante „Active“ einen kleineren Touchscreen. Vom „Allure“ an kommen das Nac genannte Navigationssystem, ein 10-Zoll-Monitor und die Connect-Box mit SIM-Karte und Onlinediensten dazu. Der GT schließlich bringt ein Focal-Soundsystem mit, das auch im Allure für einen Aufpreis von 760 Euro erhältlich ist. Wer die Navigation und Telematik in den Active bringen will, zahlt 1500 Euro Aufpreis.

Wir hatten die vollständige Ausstattung an Bord und kamen schnell mit der Anlage zurecht. Die physischen Tasten in ungewöhnlichem Design unterhalb des Monitors führen in die einzelnen Abteilungen, und innerhalb eines Menüs kommt der Finger zum Einsatz. Positiv fällt beim Navi sofort die Flexibilität während der Zieleingabe auf. Wer die virtuelle Bildschirmtastatur bemüht, muss nur wenige Buchstaben eingeben, um gleich die ersten Vorschläge zu erhalten. Nicht nur mit Ort und Straße funktioniert das, sondern auch zur Suche nach Sonderzielen. Die Spracherkennung nutzt Dragon Drive, ein Produkt der Nuance-Ausgründung Cerence. Hier wird gegebenenfalls online gesucht, was mit den Daten im Bordsystem nicht zu identifizieren ist.

Das Navi setzt ebenfalls auf einen bekannten Namen: Tomtom übernimmt die Routenführung. Die Darstellung auf dem Display ist übersichtlich und präzise, am rechten Rand zeigt sich die typische Tomtom-Visualisierung der Verkehrsstörungen. Man sieht sofort, in welcher Entfernung ein Stau zu welcher Verzögerungszeit führt. In der Telefonabteilung gibt es Zugriff aufs Telefonbuch und die Anruflisten, ferner kann man mit einem Android-Telefon sogar SMS-Kurznachrichten diktieren.

Das kurioseste Erlebnis mit der Anlage: Zunächst setzte die Musikwiedergabe des gewählten Radioprogramms aus. Auch über Bluetooth wollte der Peugeot nichts wiedergeben. Ein Neustart des Fahrzeugs brachte keine Abhilfe. Im Gegenteil, nun ließen sich auch die Einstellungen der Klimaanlage nicht mehr ändern. Nach längerem Ausschalten der Zündung und Verrieglung des 508 reparierte sich indes das Bordsystem von allein.