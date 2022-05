Abbyy Finereader PDF 15 : Viel PDF für wenig EUR

Immer mehr Hersteller bieten ihre Software nur noch als Abonnement an. Kaufen kann man ein Programm nicht mehr. Dahinter steckt die Erkenntnis, dass fortwährende Softwarepflege ihren Preis hat. Microsoft hat auf diese Weise seine Office-Familie populär gemacht: Weil man für bescheidene 60 Euro im Jahr nicht nur Word, Excel und Kollegen ein Jahr lang auf mehreren Rechnern nutzen kann, sondern sich die ganze Familie damit ausstatten lässt und obendrein üppiger Cloud-Speicher dazukommt. So fällt die Entscheidung leicht.

Michael Spehr Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. Folgen Ich folge





Für die Modernisierung des PC mit einer PDF-Software schauten wir zunächst bei Marktführer Adobe. Dem Unternehmen gebührt die Ehre, die Produktgattung PDF erfunden zu haben und mit seiner Software zugleich die Referenz zu sein. Acrobat Pro 2020 für einen Rechner kostet mit unbefristeter Lizenz 570 Euro. Im Abonnement werden für Acrobat Standard bei jährlicher Vorauszahlung 185 Euro fällig, die hochwertige Version Pro mit Texterkennung (OCR) für gescannte Dokumente kostet 215 Euro im Jahr.

Das war uns zu teuer. Auf der Suche nach einer Alternative stießen wir auf den Finereader PDF 15 von Abbyy, einem Unternehmen, das in diesem Bereich schon seit Jahrzehnten tätig ist und Produkte rund um die automatische Texterkennung anbietet. Der Finereader beherrscht schon in der kleinsten Version namens Standard die OCR-Texterkennung und kostet in der Einmalzahlung 200 Euro. Schnäppchenjäger achten auf Aktionsangebote, die bei 100 Euro und weniger liegen können. Eine Corporate genannte Version für empfohlene 300 Euro beherrscht zusätzlich den Vergleich von Dokumenten in verschiedenen Dateiformaten und andere Anforderungen größerer Unternehmen. Für den Mac ist Finereader ebenfalls erhältlich, allerdings mit geringerem Funktionsumfang.

Gründlich und schnell

Wir probierten also die Windows-Version aus, die schnell eingerichtet ist, jedoch selbst auf einem superflinken Boliden mit Intel-Prozessoren der zwölften Generation und 16 Gigabyte Arbeitsspeicher etliche Sekunden bis zum Programmstart benötigt. Anschließend zeigt sich ein Startbildschirm mit Menüs zum Öffnen, Bearbeiten oder Konvertieren von Dokumenten. Man kann einen Scanner ansteuern, sofern dieser mit Twain-Treibern installiert ist, und auf diese Weise direkt als PDF scannen oder nach Texterkennung auch gleich in Word- oder Excel-Formate umwandeln lassen. Auch Fotos lassen sich öffnen.

Auf der jeweiligen Projekt-Arbeitsseite beginnt anschließend automatisch die Texterkennung. Für ihren Einsatz kann man etliches konfigurieren, die Gründlichkeit und Geschwindigkeit der Erkennung ebenso wie die zu verwendenden Sprachen oder Zusatzwörterbücher. Die Erkennungsrate ist umso besser, je hochwertiger der Scan ist. Selbst mit einem schief aus der lockeren Hand geschossenen Handyfoto konnte der Finereader durchaus noch etwas anfangen.

F.A.Z. Newsletter Technik & Motor Mittwochs um 12.00 Uhr ANMELDEN

Wir fotografierten anschließend eine Zeitschriftenseite mit dem Smartphone, ohne auf eine saubere Ausrichtung zu achten. Das Foto wurde im Finereader automatisch richtig gedreht. Anschließend setzt die Erkennung des Layouts an, in diesem Fall handelte es sich um Spaltensatz mit eingerückten Kästen und eine Tabelle mit Grafiken. Die Software kam damit bestens zurecht, brachte den Text in die Lesereihenfolge und begann anschließend mit der Texterkennung. Am Ende stand ein sehr gut nachgebautes Word-Dokument, lediglich mit der Tabelle gab es Probleme. Von der OCR-Texterkennung nicht eindeutig Erkanntes wird farblich hervorgehoben, man kann mit der Tastatur nachbessern und sieht die „Problemstelle“ eingeblendet. Einfacher geht es nicht.

Mehr zum Thema 1/

Der PDF-Betrachter zeigt Dokumente an und erlaubt deren Bearbeitung mit Stempeln, Notizen, Wasserzeichen. Er erlaubt das Schwärzen von Textpassagen und die Signatur, wahlweise über Bilddatei oder mit digitalem Signaturzertifikat. Die sehr üppige Ausstattung umfasst auch eine Smartphone-Integration: Dokumente, die man mit der Handykamera fotografiert hat, lassen sich über Google Drive in den Finereader importieren. Was uns nicht gefiel: die nicht abstellbaren Hinweistöne und das etwas altbackene Design. Das Scannen mehrerer Seiten mit unserem Multifunktionsgerät von Kyocera funktioniert nur dann, wenn man das Interface von Finereader abschaltet und den Scanner-Treiber der Hardware verwendet. Wer ein PDF aus Word erstellt, muss auf Hyperlinks verzichten. Doch alles in allem erhält man für einen moderaten Preis viel Leistung und eine beachtenswerte Alternative zum Adobe Acrobat.