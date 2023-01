Geschichte der Smartphones : Die Wegbereiter des iPhones

Richtet man den Blick auf ein großes Thema wie den technischen Fortschritt, wirft das stets die Frage auf, was sich warum und wie durchsetzt. In welche Richtung sich erfolgreiche Technik entwickelt, ahnen Pioniere und Beobachter der Märkte meist schon Jahre voraus. Neues muss begeistern, es müssen Visionen entstehen, eine Zukunft, die sich zunächst vorsichtig zeigt und von Jahr zu Jahr greifbarer wird. Die Wegbegleiter der ersten Persönlichen Computer in den Achtzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts hatten klare Vorstellungen, was ein privater Rechner irgendwann können würde, auch wenn die klobigen Kathodenstrahlmonitore der ersten Jahre zunächst in grüner oder oranger Schrift und mickriger Auflösung die Zukunft von Textverarbeitung, Nachrichten und sogar ersten Spielen lediglich zart andeuteten.

Michael Spehr Redakteur im Ressort „Technik und Motor".





Schon in den Neunzigerjahren war der PC für die Pioniere eher langweilig geworden, nun stellte sich die Frage nach dem nächsten großen Ding. Die spannendsten Entwicklungen drehten sich fortan um tragbare Rechner und, so schrieb Hans-Heinrich Pardey 1992 in „Technik und Motor“, um die „Kommunikationsgeräte der heraufdämmernden Jahre nach dem PC“. Was mochte das nur sein? Es ging um persönliche digitale Assistenten (PDA), Mini-Rechner mit einem Gewicht von circa 500 Gramm, für die man folgende Aufgabenbereiche sah: Sie sollten wie ein Filofax als Kalender und Adressbuch dienen, indes natürlich elektronisch, man würde mit ihnen Notizen speichern, und sie könnten als Funkrufempfänger fungieren und vor allem als mobile Faxmaschine. An E-Mails dachte man damals noch nicht, und die gerade gestarteten digitalen Mobilfunknetze taugten zur Telefonie, aber kaum zur Datenübertragung.