Notebooks von Apple und Acer : Rechnen ist so leicht

Das scheint der neue Standard zu werden: das Notebook mit einer Bildschirmdiagonale zwischen 13 und 14 Zoll. Weniger bedeutet weniger Fläche, nicht genug Platz für Inhalte, Notebooks mit größerer Anzeige sind naturgemäß schlechter zu transportieren und schwerer. Wir haben zwei Universalisten ausprobiert. Beide zeigen den Stand der Technik auf unterschiedliche Weise. Acer schickte uns das modernisierte Swift 5 mit 14-Zoll-Display und Apple das in diesem Jahr ebenfalls aufgepeppte Macbook Air, das günstigste Notebook des amerikanischen Herstellers. Seine Anzeige hat eine Diagonale von 13,3 Zoll.

Beide Geräte haben eine Geschichte. Das alte Swift 5 aus dem Jahr 2018 holte sich viele negative Bewertungen, sei es wegen des kleinen Akkus, der Spaltmaße am Rahmen des Bildschirms, der nicht besonders hellen Anzeige und anderer Details. Wie hat der taiwanesische Hersteller auf die Kritik reagiert? Das alte Macbook Air von Apple war ein gutes Gerät, bereitete aber vielen Käufern Probleme mit der Butterfly-Tastatur und kam in der Standardversion mit einer kleinen 128-Gigabyte-SSD, so dass man entweder teuer aufrüsten musste oder gleich ein günstiges Macbook Pro nahm.

Das neue Macbook Air des Modelljahres 2020 hat jetzt wieder eine Tastatur mit Scherenmechanik, die ein bisschen mehr Tastenhub bietet, einen besseren Anschlag und einen klaren Druckpunkt. Apple spendiert modernere Prozessoren der zehnten Generation, und schon das günstigste Macbook Air in der kleinsten Modellvariante hat für 1200 Euro eine hinreichend große SSD mit 256 Gigabyte.

Das Swift 5 hingegen kommt gleich mit einer 512-Gigabyte-SSD, und es ist günstiger, kostet nämlich nur 1000 Euro. Liegen beide Notebooks nebeneinander, entspricht die Grundfläche des Macbook Air ungefähr einem DIN-A4-Blatt, auch das Swift folgt diesen Maßen, ist jedoch ob des größeren Displays gut einen Zentimeter breiter. In die Hand genommen, ist ein Unterschied sofort spürbar: Der Apple-Rechner wiegt 1,3 Kilogramm, das ist ein guter Wert, aber der Acer unterbietet ihn deutlich mit einem Gewicht von nur 950 Gramm.

Die Differenz ist natürlich auch dem Gehäusematerial geschuldet. Apple verwendet ein recyceltes Aluminium für die Einfassung, und an der Qualität gibt es nicht den leisesten Zweifel. Acer setzt zwar auf Kunststoff, aber auch hier gefällt die hohe Verwindungssteifigkeit, und gegenüber dem 2018er-Modelljahrgang wurde deutlich nachgebessert. Das Scharnier wurde ausgetauscht, leider lässt sich nun das Display, wie beim Macbook Air, nicht mehr komplett nach hinten kippen. Die Anschlüsse des Acer an den Seiten sitzen besser, links findet man einen proprietären Anschluss für die Stromversorgung, HDMI, USB A und USB Typ C, worüber der Akku auch geladen werden kann. Der USB-Typ-C-Anschluss unterstützt Thunderbolt, also superschnellen Datentransport. Rechts liegen ein Audio-Klinkenanschluss und eine weitere USB-A-Buchse. Auf einen Speicherkartenleser und Ethernet muss man also verzichten.

Biometrischer Fingerabdruckscanner

Noch spärlicher ist das Macbook Air mit Schnittstellen ausgerüstet: Zweimal USB Typ C auf der linken Seite und eine Audio-Klinkenbuchse rechts. Hier muss man alles mit Adaptern erledigen. Beide Notebooks bringen einen biometrischen Fingerabdruckscanner und ein großes Touchpad unterhalb der Tastatur mit.

Aufgeklappt ist das Display des Macbook Air heller und in der Darstellung von Farben brillanter als jenes des Swift 5. Allerdings spiegelt es, und es ist nicht berührungsempfindlich. Auf der Anzeige des Swift 5 kann auch ein Finger oder Stift zwecks Bedienung zum Zuge kommen, aber ein Nachteil ist die Auflösung von nur 1920 × 1080 Pixel, während es das Macbook Air auf 2560 ×1600 Pixel bringt. Die Tastaturen beider Geräte gefallen, beim Acer sind die schmalen Pfeiltasten rechts etwas gewöhnungsbedürftig.

Geht es um Tempo und Leistung, schöpfen beide aus dem Vollen und profitieren von den Vorzügen der zehnten Prozessorengeneration. Acer verwendet den Core-i5 1035 GI mit integrierter UHD Grafik, acht Gigabyte RAM sind verbaut, der Vierkernprozessor kann bis 3,6 Gigahertz hochtakten. Es ist kein Spiele-Notebook, aber für alle Alltagsaufgaben bestens gerüstet, das gilt auch für das Macbook Air. Hier kommen nun ebenfalls Vierkernprozessoren zum Einsatz, wenn man für 1500 Euro die Modellvariante mit Core i5 1030 NG7 wählt. In der Basisausstattung arbeitet ein Core i3 mit nur zwei Kernen. Acht Gigabyte RAM sind Standardausstattung.

Beide Notebooks laufen mit einer Akkuladung zwischen sieben und zehn Stunden, und sie arbeiten meist flüsterleise. Nur unter Last hört man die Lüfter deutlich. Bemerkenswert gut sind die Lautsprecher des Macbook Air, unangemessen mickrig indes die Videos seiner Webcam. Dass Apple ein unverbasteltes Betriebssystem mitbringt, hat sich herumgesprochen. Auf dem Acer findet sich etliche Software, die man am besten sofort löschen sollte, und Push-Meldungen mit Acer-Werbung sind eine weitere Zumutung. Leider ist nur Windows Home aufgespielt. Insgesamt können wir beide empfehlen, man macht nichts verkehrt.

Wer sich für die Apple-Welt entscheidet, wird sich schwertun im Blick auf das kleinste Macbook Pro, das von 1500 Euro an zu haben ist. Allerdings nur mit kleiner 128-Gigabyte-SSD. Mit der nächstgrößeren stehen dann schon 1750 Euro auf der Preisliste. So kann das Macbook Air in der gehobenen Ausstattung mit Core-i5-Prozessor und 512 Gigabyte SSD für 1500 Euro das Macbook sein, das vermutlich für die meisten Apple-Freunde das Gerät der Wahl ist.